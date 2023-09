La Princesse Charlène a organisé un dîner dansant pour les aînés monégasques

Une centaine de membres de l’Amicale des Aînés Monégasques étaient rassemblés sur la Place d’Armes.

Dimanche soir, une scène de musique et plusieurs tables étaient disposées sur la Place d’Armes, prêtes à accueillir une soirée organisée par l’épouse du Souverain.

La présidente de l’Amicale des Aînés Monégasques Michelle Brigolle et le Maire de Monaco Georges Marsan ont accompagné la Princesse Charlène lors de son arrivée à la Place d’Armes. © Direction de la Communication / Manuel Vitali

« À l’initiative de la Princesse Charlène qui a décidé d’organiser ce diner dansant, nous sommes là ce soir et tout le monde est enchanté d’être avec la Princesse Charlène (…) une belle musique et un dîner qui va plaire à tout le monde », s’est réjouie la présidente de l’Amicale, Michelle Brigolle, au micro de Monaco Info.

Les ainés monégasques ont profité de moments d’échanges avec la Princesse Charlène et d’un moment musical particulièrement apprécié de certains. © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Créée en 1950, l’Amicale des Aînés Monégasques réunit aujourd’hui des membres âgés de 60 à 99 ans. Une petite famille au sein de la communauté monégasque et hier, la convivialité était au rendez-vous. Chacune a pu discuter avec la Princesse Charlène et, pour accompagner le dîner, un groupe de musique a joué quelques tubes pour le plus grand plaisir des invités. Quelques-un se sont même laissés aller à un petit pas de danse. Une première édition réussie !

