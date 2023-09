« Je pense que rien n’est plus important que d’être entouré et aimé » : les confidences de la Princesse Charlène

La Princesse s’est confiée en marge de son voyage en Afrique du Sud.

Les lecteurs du magazine people Gala ont pu découvrir dans les kiosques ce jeudi 21 septembre une interview exclusive accordée par la Princesse Charlène, après son voyage en Afrique du Sud pour le Waterbike Challenge.

Un voyage qui lui tenait particulièrement à cœur : « c’était important pour moi d’être présente pour soutenir les équipes de la Fondation, mais aussi les athlètes qui ont pris de leur temps pour participer à cette course et promouvoir en tant que sportifs les actions de ma Fondation. (…) L’ambiance était incroyable. Les participants et les athlètes ont tous répondu présent », s’est-elle réjoui.

La Princesse s’est réjouie de cette toute première édition du Waterbike Challenge en Afrique du Sud – © Eric Mathon / Palais Princier / Manu Vitali / Direction de la Communication

Interrogée également au sujet du Souverain et de leurs Enfants, la Princesse a rappelé l’importance du sport dans la vie du Couple Princier : « nous avons voulu que nos enfants pratiquent très jeunes une activité sportive et qu’ils apprennent l’importance des valeurs positives du sport, que nous pensons essentielles au bon développement de chaque enfant et de chaque adulte. Cela a commencé évidemment par l’apprentissage de la natation, puis Jacques et Gabriella ont très vite affirmé leur choix pour la discipline qui leur correspondait le mieux. »

Après avoir évoqué leurs vacances estivales en Corse rythmées par, bien entendu, des activités nautiques, la Princesse a conclu l’interview en dévoilant ce qui l’a aidée à se sentir « en pleine forme, heureuse et sereine » : « je pense que rien n’est plus important que d’être entouré et aimé. »