«Я думаю, что нет ничего важнее поддержки и любви близких»: откровенные признания Княгини Шарлен

Княгиня Шарлен посетила Южную Африку, где приняла участие в мероприятии Waterbike Challenge, организованном Её Фондом. © Эрик Матон / Княжеский дворец / Манюэль Витали / Управление по связям с общественностью

По возвращении из ЮАР Княгиня поделилась с журналистами своими впечатлениями от поездки.

В эксклюзивном интервью для глянцевого издания Gala, опубликованном 21 сентября, она рассказала о своем участии в соревнованиях по плаванию на водных велосипедах Waterbike Challenge в Южной Африке.

Этот визит стал для Княгини особенным: «Для меня было важно поддержать команды Фонда и атлетов, уделивших время для участия в гонке и продвижения мероприятий моей организации. Атмосфера была невероятной, и все участники и спортсмены откликнулись на призыв», — поделилась Княгиня.

Княгиня не скрывала своей радости от того, что Waterbike Challenge впервые прошел в Южной Африке — © Эрик Матон / Княжеский дворец / Манюэль Витали/ Управление по связям с общественностью

Отвечая на вопросы о супруге и детях Княгиня отметила важность спорта в жизни Княжеской семьи: «Мы хотели, чтобы наши дети с раннего возраста занимались спортом и понимали важность его положительных ценностей для развития каждого человека, будь то ребёнок или взрослый. Всё началось, естественно, с обучения плаванию, а затем Жак и Габриэлла быстро нашли подходящий для себя вид спорта».

Вспоминая летний отдых на Корсике, насыщенный водными видами спорта, в завершение интервью Княгиня поделилась своей формулой отличного самочувствия, счастья и спокойствия: «Я думаю, что нет ничего важнее поддержки и любви близких».