“Penso che nulla sia più importante che essere protetti e amati”: le confessioni della Principessa Charlène

La principessa ha parlato del suo viaggio in Sudafrica.

Giovedì 21 settembre, i lettori della rivista Gala hanno avuto una piacevole sorpresa: un’intervista esclusiva con la Principessa Charlène, dopo il suo viaggio in Sudafrica per la Waterbike Challenge.

È stato un viaggio a cui teneva molto: “Era importante per me essere lì per sostenere le squadre della Fondazione, ma anche per gli atleti che hanno sacrificato il loro tempo per partecipare a questa gara e per promuovere le iniziative della mia Fondazione come sportivi. (…) C’era un’atmosfera incredibile. I partecipanti e gli atleti hanno dato un bel riscontro”, ha commentato entusiasta.

La Principessa è stata entusiasta di questa prima edizione della Waterbike Challenge in Sudafrica – © Eric Mathon / Palazzo del Principe / Manu Vitali / Direzione della Comunicazione

Alle domande sul Sovrano e sui loro figli, la Principessa ha ricordato l’importanza dello sport nella vita della Coppia Principesca: “Volevamo che i nostri figli facessero sport fin da piccoli e che imparassero l’importanza dei valori positivi dello sport, che riteniamo essenziali per la crescita sana di ogni bambino e di ogni adulto. Naturalmente abbiamo cominciato con il nuoto, ma Jacques e Gabriella hanno scelto subito lo sport più adatto a loro”.

Dopo aver parlato delle loro vacanze estive in Corsica, che naturalmente hanno previsto anche sport acquatici, la Principessa ha concluso l’intervista rivelando cosa l’ha aiutata a sentirsi “in forma, felice e serena”: “Penso che nulla sia più importante che essere protetti e amati”.