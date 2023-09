La Princesse Charlène a donné le départ de la course Waterbike Challenge

La course caritative a eu lieu samedi 16 septembre dernier, en Afrique du Sud, pays où la Princesse a grandi.

Ils se sont dépassés pour la bonne cause. Des célébrités sud-africaines, dont les deux frères de la Princesse, ont participé au Waterbike Challenge le week-end dernier afin de récolter des fonds pour la Fondation Princesse Charlène. Après 15 kilomètres de course en relais, c’est l’équipe « Bumble bees » qui a décroché la première place.

L’intégralité des bénéfices de cette course bénéficiera au partenaire de la Fondation Princesse Charlène, « Livesaving South Africa », dont la Princesse Charlène est la marraine, pour le programme de l’apprentissage de la natation « Learn to swim », mais également en faveur d’un programme pour la préservation des rhinocéros et des espèces en voie de disparition. « J’ai toujours été passionnée par les animaux même quand j’étais enfant », a confié l’épouse du Souverain à Monaco Info en marge de son déplacement.

La course s’est déroulée sur un lac, dans le prestigieux complexe Sun City en Afrique du Sud, crée dans les années 70 – © Eric Mathon / Palais princier

La Princesse a d’ailleurs assisté à des activités du programme « Learn to swim » organisées pour une centaine d’enfants des écoles de la région. Ces derniers étaient animés par les équipes de la Fondation Princesse Charlène de Monaco en Afrique du Sud en partenariat avec l’organisation Lifesaving South Africa.

L’objectif principal de la fondation est d’apprendre aux enfants à nager pour sauver des vies – © Eric Mathon / Palais princier, Manu Vitali / Direction de la Communication

Au total depuis 2016, plus d’un million de personnes ont appris à nager dans toute l’Afrique du Sud, où la natation n’est pas enseignée systématiquement à l’école.