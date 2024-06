Le Prince Albert II visite l’exposition et les ateliers de la « Journée Mondiale des Océans »

Le Prince Albert II visite l'exposition et les ateliers créatifs de la Journée Mondiale des Océans © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Le 8 juin 2024, date de la « Journée Mondiale des Océans », le Souverain était présent à cet évènement se déroulant à la gare de Monaco Monte-Carlo.

Évènement spécial du côté de la Gare ferroviaire de Monaco Monte-Carlo à l’occasion de la « Journée Mondiale des Océans ». Exposition d’art et ateliers immersifs étaient à l’ordre du jour afin d’unir petits et grands dans une cause noble qu’est la protection des océans.

Virginie Atlan, Présidente et fondatrice de Nous Les Ambitieuses !, et Ylan Anoufa, artiste français, encadraient cette journée. L’évènement récompensait les jeunes étudiants du projet « Mission Jeunesse », lancé cet année par la Fondation Prince Albert II de Monaco, grâce à un concours international auquel chaque écolier francophone a pu participer.

Le Prince Albert II a fait l’honneur de rendre visite à cet évènement et d’y découvrir un univers touchant.

© Direction de la Communication / Stéphane Danna