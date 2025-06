Le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie vont se rendre au Japon pour l’Exposition d’Osaka

Le Prince Albert II effectuera un déplacement au Japon les 27 et 28 juin pour célébrer la journée nationale de Monaco dans le cadre de l’Exposition Universelle d’Osaka.

Selon un communiqué du Palais Princier, la Princesse Charlène et les jumeaux Jacques et Gabriella ne l’accompagneront pas « en raison du contexte géopolitique au Moyen-Orient ». La délégation monégasque comprendra la Princesse Stéphanie ainsi que Louis, Marie et Pauline Ducruet, et Camille Gottlieb.

L’Exposition Universelle d’Osaka, ouverte depuis le 13 avril sur l’île artificielle de Yumeshima, accueille le pavillon monégasque Take Care of Wonder. Cette installation, située dans la zone Connecter des vies, illustre la vision humaniste et durable de la Principauté. Le thème de l’exposition : Concevoir la société du futur, Imaginer notre vie de demain correspond aux préoccupations environnementales et sociales portées par Monaco sur la scène internationale.

Les jumeaux princiers Jacques et Gabriella témoins de la Saint-Jean traditionnelle

Un programme chargé entre sport et diplomatie

Les festivités débuteront vendredi soir avec le match de gala United through Legends au Panasonic Stadium Suita. Cette rencontre de prestige opposera les Barbagiuans de Monaco, menés par leur président Louis Ducruet, à la Japan All Star Team. L’intégralité des recettes sera reversée à Fight Aids Monaco et plusieurs organisations caritatives japonaises.

La journée officielle du samedi s’ouvrira par une cérémonie comprenant l’accueil de la délégation, les hymnes nationaux et la levée des drapeaux. Après un déjeuner officiel, le Prince Albert II visitera les pavillons du Japon, de Monaco, d’Arabie Saoudite et de France. La journée se clôturera par un concert de l’Orchestre des Carabiniers du Prince et des performances des Ballets de Monte-Carlo à l’Expo Hall.

Paroles d’ambassadeurs : Entre le Japon et Monaco, une vision partagée de la culture et de l’environnement

Une amitié historique cultivée depuis 1981

Cette visite officielle s’inscrit dans la continuité des relations privilégiées entre Monaco et le Japon, initiées lors du voyage du Prince Rainier III et de la Princesse Grace en 1981.

© Palais Princier de Monaco

Le Prince Albert II entretient une relation personnelle forte avec l’Empereur Naruhito, notamment autour de leurs engagements communs pour la science et les océans.

© Palais Princier de Monaco

© Palais Princier de Monaco

En 2010, le couple princier s’était rendu à Nagoya pour le Sommet sur la biodiversité et avait été reçu par l’Empereur et l’Impératrice. La Princesse Charlène avait également accueilli au Palais en 2014 une délégation de jeunes japonaises dans le cadre d’une initiative pour les enfants rescapés de Fukushima.

Visite d’Enfants de Fukushima au Palais Princier © Palais Princier de Monaco

Le jardin japonais du Larvotto, créé en 1994 par l’architecte paysagiste Yasuo Beppu à la demande du Prince Rainier III, symbolise cette amitié durable entre les deux nations.