Participez à l’exposition universelle d’Osaka en 2025 avec Monaco

En 2025, Osaka, au Japon, accueillera pendant six mois la prochaine exposition universelle. DR

Pavillon Monaco recherche du personnel pour préparer l’événement.

Cela avait été rendu officiel en 2018, la ville d’Osaka au Japon avait été retenu pour accueillir la prochaine édition de l’exposition universelle. Elle prend la suite de Dubaï, qui, malgré la crise sanitaire, avait pu organiser l’édition 2020 sur son territoire. Le Prince Albert II s’y était d’ailleurs rendu, déclarant que « l’histoire de Monaco et des expositions universelles date de près de 150 ans. »

Si vous aussi, vous souhaitez mettre un pied dans l’organisation d’un tel événement, qui se déroulera du 13 avril 2025 eu 13 octobre 2025, Pavillon Monaco recherche des candidatures aux postes de guide / accueil, technicien, chargé de communication, secrétaire et chargé de salle. Seule nécessité : la maitrise des langues anglaise et japonaise. Sur place, plus de 142 pays sont attendus.

Monaco se pare de rouge et blanc pour la Fête Nationale

Si vous souhaitez postuler, il faut envoyer votre CV et une lettre de motivation à contact@pavillon.mc avant le 31 décembre 2023.