Monaco se pare de rouge et blanc pour la Fête Nationale

Le dimanche 19 novembre, la Principauté célèbrera son Prince.

Les Services Techniques Communaux poursuivent leurs interventions, plus de 150 au total, dans la Principauté. À l’approche de la date clé du 19 novembre, 650 oriflammes, 500 drapeaux et 90 pavillons doivent être déployés à travers le territoire monégasque. De nombreux endroits sont déjà équipés mais avec le soleil et le vent, les drapeaux et autres s’âbiment, il faut les remplacer.

Tout le territoire monégasque est concerné. ©Direction de la communication

Deux équipes se relaient, une de jour et l’autre de nuit. « C’est quand même assez conséquent en terme de quantité et de manutention », admet la responsable du pôle manifestations, Christelle Marinelli. « C’est une fierté pour nous, on participe à notre échelle au rassemblement de la population monégasque et c’est une manifestation qui est très importante », ajoute-elle au micro de Monaco Info. En parallèle, la Mairie de Monaco invite les résidents et monégasques à pavoiser à l’approche de la Fête Nationale.

Les médailles du travail remises

En amont de la Fête Nationale diverses cérémonies ont lieu en Principauté, comme celles de remise des médailles du travail. Elles ont été inaugurées ce mercredi par le Ministre d’État Pierre Dartout et le Conseiller de Gouvernement – Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Christophe Robino. Des insignes de bronze et d’argent ont été remises au médaillés au sein du Musée Océanographique.