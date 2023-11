Comment bien pavoiser pour la Fête Nationale monégasque ?

La Mairie invite les Monégasque et résidents à pavoiser à l'approche des festivités de la Fête Nationale. © Monaco Info

La Mairie de Monaco vous donne quelques conseils à l’approche des festivités.

L’institution communal invite les Monégasque et résidents à pavoiser façades, fenêtres et balcons pour « souligner leur attachement à la Famille Princière et à la Principauté ». Pour se faire : un drapeau monégasque ou un drapeau édité à l’occasion des commémoration du Centenaire du Prince Rainier III, en mai dernier. Pour bien pavoiser, la Mairie vous donne deux conseils :

Pour les drapeaux, le rouge doit toujours se situer au-dessus du blanc.

Pour ce qui concerne les pavillons et oriflammes, vus de l’extérieur, la partie rouge doit être à gauche de la partie blanche.

500 drapeaux installés en Principauté

Les équipes de la Mairie de Monaco ont encore quelques jours avant le début de festivité pour installer drapeaux, pavillons et oriflammes. Jour et nuit, deux équipes se relaient sur le territoire monégasque. La première, de jour, est chargée de poser une partie du pavoisement manuellement ou au moyen d’une échelle. La seconde, de nuit, est responsable des installations nécessitant l’utilisation d’une nacelle.

Au total, les Services Techniques Communaux déploieront approximativement 650 oriflammes, 500 drapeaux et

90 pavillons à travers la ville. La pose de l’ensemble de ces décorations représente plus de 150 interventions.