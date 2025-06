Le Prince Albert II salue l’engagement des jeunes scientifiques de l’école Saint-Charles

Mardi 24 juin, l’Hôtel Méridien a accueilli la « Conférence des Enfants Unis pour l’Océan », un événement où des élèves de CM2 de l’École Saint-Charles ont présenté leurs travaux de recherche sur l’Aire Marine Éducative de Monaco. En présence du Souverain, ces jeunes scientifiques en herbe ont démontré avec brio leur engagement pour la préservation des écosystèmes marins.

Depuis le début de l’année scolaire 2024-2025, les élèves ont endossé le rôle de véritables scientifiques sous la devise « Mieux connaître pour mieux protéger ». Formés à des protocoles de recherche rigoureux par l’Association Monégasque pour la Protection de la Nature (AMPN), ils ont mené leurs propres enquêtes de terrain sur l’Aire Marine Éducative située entre la digue Rainier III du Port Hercule et l’entrée du port de Fontvieille.

Une présentation orchestrée avec maestria

Elsa, présidente de la conférence, et Mia, porte-parole, ont animé les échanges avec un professionnalisme impressionnant. Leurs camarades ont tour à tour exposé les différentes facettes de leur projet : recensement des poissons, utilisation de la technologie BRUVS (caméras sous-marines appâtées), analyse de l’ADN environnemental, étude de la chaîne alimentaire et des récifs artificiels.

Des recommandations concrètes pour l’avenir

Au-delà de la simple observation, les élèves ont établi un diagnostic précis des pressions pesant sur les écosystèmes marins. Leurs recommandations couvrent un large spectre d’actions : surveillance accrue, sensibilisation du public, réduction de l’usage du plastique, promotion du recyclage et adoption d’un comportement éco-responsable en mer.

Un échange de haut niveau avec les experts

La conférence a donné lieu à des échanges interactifs enrichissants. Les Docteurs Heike Molenaar et Alexis Pey ont apporté leur expertise scientifique, tandis que Bernard Fautrier, Conseiller Spécial sur les questions d’environnement, et Mme Céline Caron-Dagioni, Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, ont souligné l’importance de ces initiatives éducatives dans la politique environnementale monégasque.

L’AMPN, 50 ans au service de la Méditerranée

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’action de l’AMPN, créée en réponse au souhait du Prince Rainier III de voir Monaco contribuer significativement à la sauvegarde de la Méditerranée. Depuis 1976, l’association gère les Aires Marines Protégées du Larvotto et des Spélugues, pionnière notamment dans la conception de récifs artificiels réalisés par impression 3D.

Soutenue par la Fondation Prince Albert II et le Gouvernement Princier, l’AMPN continue de mobiliser les citoyens à travers des projets de sciences participatives, démontrant que la sensibilisation des plus jeunes reste un enjeu crucial pour l’avenir de nos océans.

