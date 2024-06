Le Prince Albert II célèbre les 160 ans de la Croix-Rouge italienne à Bordighera

Le Prince Albert II entouré par les autorités locales et les responsables de la Croix-Rouge © Axel Bastello / Palais princier

L’évènement était aussi l’occasion de fêter les 40 ans du comité de Bordighera et la collaboration effective entre les branches monégasque et italienne.

Le Prince Albert II s’est rendu, lundi dernier, à Bordighera, une des perles de la Riviera italienne. Une jolie soirée pour un double anniversaire : les 40 ans du comité de Bordighera de la Croix-Rouge italienne et les 160 ans de la création de la Croix-Rouge italienne.

Dès son arrivée, le Souverain a été chaleureusement accueilli au Palazzo del Parco par les autorités locales comme Valerio Massimo Romeo, Préfet de la province d’Imperia et Vittorio Ingenito, Maire de Bordighera, ainsi que par les responsables de la Croix-Rouge : Rosario Maria Valastro, Président national de la Croix-Rouge italienne, et Vincenzo Palmero, Président du comité de Bordighera de la Croix-Rouge italienne.

© Axel Bastello / Palais princier

La cérémonie officielle a débuté avec l’écoute des hymnes monégasque et italien et celui de la Croix-Rouge. A la suite desquels, les différentes autorités ont pris la parole.

Le Souverain s’est ensuite exprimé pour remercier l’institution italienne et rappeler les 32 années de collaboration entre la Croix-Rouge italienne et la Croix-Rouge monégasque. Deux organisations qui œuvrent ensemble lors de nombreux événements festifs, mais également pour se soutenir en temps de crise sanitaire et répondre aux besoins urgents des populations migrantes.

Le Prince Albert II durant son discours pour la Croix-Rouge à Bordighera © Axel Bastello / Palais princier

© Axel Bastello / Palais princier

La soirée s’est achevée sur une note musicale, avec un concert donné par l’Orchestre des Carabiniers du Prince.

Le concert final donné par l’Orchestre des Carabiniers du Prince © Axel Bastello / Palais princier