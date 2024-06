Il Principe Alberto II celebra i 160 anni della Croce Rossa Italiana a Bordighera

L’evento è stato anche l’occasione per celebrare il 40° anniversario del comitato di Bordighera e l’intensa collaborazione tra la sede monegasca e quella italiana.

Lunedì scorso, il Principe Alberto II ha visitato Bordighera, una delle perle della Riviera italiana. Una piacevole serata per celebrare due anniversari: il 40 anni del comitato di Bordighera della Croce Rossa Italiana e il 160 anni della fondazione della Croce Rossa Italiana.

Pubblicità

Al suo arrivo, il Sovrano è stato accolto calorosamente al Palazzo del Parco dalle autorità locali, tra cui Valerio Massimo Romeo, Prefetto della Provincia di Imperia, e Vittorio Ingenito, Sindaco di Bordighera, oltre che dai responsabili della Croce Rossa: Rosario Maria Valastro, Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, e Vincenzo Palmero, Presidente del comitato di Bordighera della Croce Rossa Italiana.

© Axel Bastello / Palazzo del Principe

La cerimonia ufficiale è iniziata con l’esecuzione degli inni monegasco, italiano e della Croce Rossa. Le varie autorità hanno poi preso la parola.

80° anniversario dello sbarco in Normandia: il Principe Alberto II insieme ai più grandi leader mondiali

Il Sovrano ha voluto ringraziare l’istituzione italiana e ricordare i 32 anni di collaborazione tra la Croce Rossa Italiana e la Croce Rossa Monegasca. Le due organizzazioni lavorano insieme in molte occasioni di festa, ma anche per sostenersi reciprocamente in caso di crisi sanitarie e per rispondere alle urgenti necessità delle popolazioni migranti.

Il Principe Alberto II durante il suo discorso per la Croce Rossa a Bordighera © Axel Bastello / Palazzo del Principe

© Axel Bastello / Palazzo del Principe

La serata si è conclusa con una performance musicale dell’Orchestra dei Carabinieri del Principe.

Il concerto finale dell’Orchestra dei Carabinieri del Principe © Axel Bastello / Palazzo del Principe