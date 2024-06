Le Prince Albert II découvre les toutes dernières innovations automobiles au salon Top Marques Monaco

Samedi 8 juin, le Prince Albert II s’est rendu à la 19ème édition du prestigieux salon Top Marques Monaco, l’événement automobile le plus exclusif au monde, qui se tenait au Grimaldi Forum.

Accompagné d’Emeric Garcia, Directeur de Top Marques Monaco, et de Christine Salti, Directrice de Monaco Check-in, le Prince Albert II a exploré les toutes dernières innovations européennes et mondiales de l’industrie automobile. Parmi les joyaux exposés, le Souverain a pu observer des supercars électriques et des véhicules luxueux comme la McLaren Artura Spider, la Quantino de nanoFlowcell et la toute nouvelle GB110 de Bertone.

Lors de sa visite, le Prince est allé à la rencontre des exposants dans l’espace Classic Cars, comme l’ancien pilote de Formule 1 Thierry Boutsen de Boutsen Classic Cars. Les sponsors principaux, zondacrypto, Dassault Aviation, Deco-Flamme et NFTouring ont également été présentés au Souverain.

Le salon a également accueilli le jeune artiste prodige Aran La, venu d’Angleterre pour découvrir et dessiner les merveilles automobiles, ainsi que l’influenceur et ambassadeur du salon GMK, qui a dévoilé sa nouvelle Classe-G de Mansory aux côtés du Prince.

Une fois de plus, le célèbre salon automobile n’a pas manqué d’attirer les passionnés et les collectionneurs du monde entier, renforçant ainsi la réputation de Monaco comme centre mondial du luxe et de l’innovation.

