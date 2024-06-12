Князь Альбер II ознакомился с последними новинками автопрома на автосалоне Top Marques Monaco

В субботу, 8 июня, в Grimaldi Forum Князь Альбер II посетил 19-й престижный автосалон Top Marques Monaco, самое эксклюзивное событие в мире автомобилизма.

В сопровождении Эмерика Гарсиа, директора Top Marques Monaco, и Кристин Сальти, директора Monaco Check-in, Князь Альбер II осмотрел все последние европейские и мировые новинки автопрома. Среди выставленных жемчужин индустрии, Князь увидел электрические суперкары и люксовые автомобили – McLaren Artura Spider, Quantino от nanoFlowcell и новейший GB110 от Bertone.

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Во время своего визита Князь встретился с участниками экспозиции на площадке Classic Cars, в частности, с бывшим пилотом Формулы-1, Тьерри Бутсен из Boutsen Classic Cars. Князю также были представлены основные спонсоры – zondacrypto, Dassault Aviation, Deco-Flamme и NFTouring.

На автосалоне также был молодой талантливый художник Аран Ла из Великобритании, осмотревший и зарисовавший чудо-автомобили, и инфлюенсер и официальное лицо автосалона GMK, представивший Князю свой новый Classe-G от Mansory.

Фотографии: Top Marques Monaco

Знаменитый автосалон привлек множество любителей и коллекционеров со всего света, укрепив репутацию Монако, как международного центра роскоши и инноваций.

Top Marques Monaco – 2024: фотографии с престижного автосалона