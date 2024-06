RE.GENERATION Future Leaders : Monaco accueille une nouvelle génération d’acteurs du changement pour la planète

Les 13 nouveaux jeunes vont avoir la chance de participer à une formation intensive organisée par la Fondation Prince Albert II.

L’année dernière était la première du programme RE.GENERATION Future Leaders. Ce mercredi, la Fondation Prince Albert II a dévoilé la sélection des 13 nouveaux jeunes talents, âgés de moins de 35 ans, issus d’horizons divers et du monde entier, ils sont unis par une passion commune : la protection de la planète.

Renforcer les capacités des générations futures

Du 10 au 20 juin 2024, ces jeunes leaders se réuniront à Monaco pour participer à un campus pendant deux semaines. Ce programme intensif leur permettra de développer leurs compétences en leadership et en communication grâce notamment à des institutions comme l’Université d’Édimbourg et l’INSEAD Executive Education, d’acquérir de nouvelles connaissances grâce à des masterclasses dispensées par des experts renommés, et de nouer des liens durables avec d’autres acteurs du changement.

Un soutien continu et des opportunités uniques

Au-delà des deux semaines, la Fondation Prince Albert II de Monaco continuera à soutenir les participants au programme RE.GENERATION Future Leaders. Elle leur offrira une visibilité accrue en leur permettant de prendre la parole lors d’événements internationaux, de participer à des programmes médiatiques, et de bénéficier d’une couverture médiatique sur les canaux de communication de la Fondation. Ce soutien sur mesure permettra à ces jeunes talents de maximiser leur impact et de faire progresser leurs projets en faveur de la protection de l’environnement.