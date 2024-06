Un jeune mérou brun a retrouvé les eaux claires de Monaco

Le 3 juin dernier, le mérou brun secouru par les équipes du Musée océanographique il y a presque deux ans, a retrouvé son milieu naturel et ses congénères dans les rochers de Monaco.

C’est une belle histoire de résilience et de renaissance qui s’est déroulée dans les eaux de la réserve du Larvotto. Un jeune mérou brun, espèce emblématique de la Méditerranée, a retrouvé sa liberté après près de deux ans de surveillance au Musée océanographique. Ce petit poisson courageux avait été découvert en détresse en août 2022 par le Centre de plongée de l’École Bleue, flottant à l’envers avec un abdomen gonflé, signe de grande faiblesse.

Rapidement pris en charge par les experts du Centre Monégasque de Soins des Espèces Marines (CMSEM), le mérou a reçu des soins intensifs. Grâce à des ponctions de gaz, des traitements à la bétadine et une alimentation enrichie en vitamines, il a progressivement repris des forces. En décembre 2022, il a commencé à nager normalement et à retrouver son instinct de chasseur, signe encourageant de son rétablissement. Il a alors été placé dans un bassin communautaire pour réapprendre à chasser et à s’acclimater à son environnement.

Le moment tant attendu est enfin arrivé le 3 juin dernier. Après des vérifications méticuleuses des paramètres de l’eau, le jeune mérou a été relâché en mer par l’équipe du Musée océanographique, sous les regards émus de Céline Caron, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, et Valérie Davenet, Directeur de l’Environnement au Gouvernement Princier, entre autres. À une profondeur de 5 mètres, dans les rochers situés au pied du Musée, le mérou a retrouvé un habitat parfait pour lui, riche en anfractuosités et cavités.

« Je me réjouis que ce jeune mérou ait retrouvé son habitat naturel et je salue l’implication des équipes du Musée océanographique dans cette opération, et plus largement dans l’accueil d’animaux marins blessés dès que nécessaire. Un exemple qui nous rappelle que le vivant mérite notre plein engagement, cela doit nous inspirer pour mieux protéger les espèces en danger de la mer Méditerranée, cette Méditerranée que nous chérissons de génération en génération en Principauté » a indiqué Céline Caron qui était présente pour soutenir cette démarche.

« Il n’y a pas de petite victoire. Chaque animal sauvé est un animal qui contribuera pleinement à la vitalité et au bon fonctionnement de l’écosystème marin. Bravo aux équipes du Musée océanographique pour leur travail, leur patience et leur amour du vivant. Ce juvénile est relâché dans un environnement sain et protégé. Souhaitons-lui des courants favorables pour les décennies à venir ! » a déclaré Robert Calcagno.

Cette libération marque véritablement une victoire pour la conservation marine et rappelle l’importance des efforts continus pour protéger les espèces vulnérables. Pour ce jeune mérou brun, c’est un nouveau départ dans les eaux claires de Monaco, symbole d’espoir et de persévérance !

