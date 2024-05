Le Prince Albert II en Mayenne, sur les terres de ses ancêtres

Le Prince Albert II s’est rendu en Mayenne, dans les Pays de la Loire, les dimanche 5 et lundi 6 mai dans le cadre de ses déplacements réguliers dans les territoires liés historiquement à sa famille.

Rattachée avec la ville de Mayenne, commune française de l’Ouest de la France, l’Association des « Sites Historiques Grimaldi de Monaco » a fait l’objet d’une visite inédite du Prince Albert II. Comme annoncé il y a plusieurs semaines, cette visite à Mayenne est une première pour le Souverain.

Jean-Pierre Le Socornet, Maire de Mayenne, explique la beauté du lien au micro de Monaco Info : « C’est vrai que la visite du Prince Albert II de Monaco nous honore puisqu’elle rappelle un fait historique et les liens qui existent entre le Duc de Mayenne et le Prince de Monaco. Une descendante de Mazarin a épousé celui qui allait devenir le Prince de Monaco et dans la dote il y avait la succession du statut du duc de Mayenne. »

En 1777, Louise d’Aumont épouse Honoré Grimaldi. La première, héritière du cardinal Mazarin, devient duchesse de Mayenne au décès de sa mère en 1781 tandis que le second devient Prince de Monaco en vertu du traité de Paris en 1814. Par leur mariage, le duché de Mayenne et la Principauté de Monaco se trouvent réunis sous une même couronne.

Le Prince Albert II est leur descendant direct à la septième génération et porte le titre honorifique de duc de Mayenne.

Le Souverain a débuté ce déplacement par l’inauguration du panneau des « Sites Historiques Grimaldi de Monaco« en présence de Jean-Pierre Le Scornet, Maire de Mayenne, et de Olivier Richefou, Président du Conseil Départemental.

Le Prince Albert II et le maire ont ensuite visiter le Château de Mayenne ainsi que son Musée, avant d’avancer devant la foule les liens entre les deux familles.

En fin de journée, le Souverain a assisté à un concours de piano où il a remis le Prix « Prince Albert II » au pianiste Mikhail Kambarov avant d’assister à un récital des lauréats.

Le lendemain, le Prince a poursuivi les visites de la commune où il a rencontré les manufacturiers de tissage de Toiles de Mayenne avant de se rendre à Laval pour l’inauguration d’une exposition nommée « Le duché de Mayenne au temps des Mazarin et Grimaldi ». Elle explique le lien particulier qui unit la seigneurie du Nord-Mayenne avec la Famille Grimaldi.

Cette exposition sera visitable jusqu’au 27 septembre 2024 Celle-ci se tient aux archives départementales jusqu’au 27 septembre prochain.

