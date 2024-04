Le Prince Albert II sera à Mayenne pour la première fois en mai

Un déplacement qui aura lieu les 5 et 6 mai prochain, dans le cadre de l’adhésion de cette ville de l’Ouest de la France à l’association des Sites historiques Grimaldi.

Depuis une dizaine d’années, le Prince Albert II se rend régulièrement dans les territoires historiquement liés à sa famille et à la Principauté. Ces « Sites historiques Grimaldi », officiellement reconnus par l’association éponyme créée le 10 juillet 2015, sont au nombre de 100 environ en France, et prochainement Mayenne rejoindra la grande famille. Cette adhésion « peut permettre de faire naître de nouvelles collaborations, de promouvoir et d’attirer l’attention, d’être réciproquement utile », reconnait le Prince dans une interview pour lamayenne.fr.

Avec la croissance des adhésions, une association proprement italienne a été créée, et une fédération de droit monégasque, pour coordonner l’ensemble, et organiser à Monaco les fameuses rencontres des Sites historiques Grimaldi, un rendez-vous de l’amitié, où le meilleur de la culture et de la gastronomie de ces régions est exposé sur la Place du Palais Princier.

À cet événement emblématique qui se déroule en juin, la ville et le département de la Mayenne seront d’ailleurs invités, probablement en 2026 pour la 7e rencontre des Sites historiques Grimaldi, assure le Prince qui pour rappel, est également duc de Mayenne à la suite du mariage en juillet 1777 de son ascendant, le duc de Valentinois (le futur prince Honoré IV) et de Louise d’Aumont Mazarin, duchesse de Mayenne.

Un programme riche

Le dimanche, à Mayenne, le Souverain dévoilera une plaque scellant l’adhésion de la ville à l’association des Sites historiques des Grimaldi. Après une déambulation en ville et une visite du château de Mayenne, il sera l’invité d’honneur du concours international de piano au cours duquel il remettra un prix. Le lendemain, visites d’entreprises, des Archives départementales et une réception à l’hôtel du Département, par le président Olivier Richefou, rythmeront la journée.

« La Mayenne évoque pour moi le bien vivre d’une ruralité dynamique. Une tradition agricole et agroalimentaire forte, et qui occupe encore fortement la population, avec de belles entreprises, de belles réussites. Mais aussi une petite industrie spécialisée. Et je n’oublie pas l’équipe de football de Laval, qui a été de nombreuses fois l’adversaire de l’équipe de l’A.S. Monaco F.C. », a confié le Prince.

Toujours sur le thème du sport, en tant que membre du CIO et après avoir participé à plusieurs JO d’hiver, le Prince a été interrogé sur la manière dont il allait vivre les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Voici sa réponse : « nous allons encourager les athlètes de la Principauté avec mon épouse, la Princesse Charlène, et nos enfants. L’histoire de ma famille est évidemment liée aux Jeux olympiques. Ce centenaire des Jeux de Paris, 1924–2024, marque aussi un anniversaire familial : c’est là que mon grand-père John B. Kelly a remporté sa troisième et dernière médaille d’or en aviron avec son cousin Paul Costello. Je me suis d’ailleurs inscrit pour remettre les médailles de la même épreuve d’aviron et je pense que d’autres membres de la famille Kelly seront dans les tribunes ».