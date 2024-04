Combien y-a-t-il d’habitants à Monaco ?

Le nouveau recensement de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques a été effectué le 31 décembre 2023 et détermine nombre de logements, d’habitants et leur statut en Principauté.

Chaque année, l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (IMSEE) traite le recensement de population monégasque. À partir de cette année, l’IMSEE change sa méthode de calcul en utilisant désormais les registres des habitants.

Voici les nouveaux chiffres au 31 décembre 2023 : 38 367 résidents dont 64,6% de majeurs étrangers (24 772), 23,9% de Monégasques (9 179), 8,1% d’étrangers scolarisés à Monaco âgés de 3 et 17 ans, 1,4% d’étrangers nés à Monaco âgés de 0 à 2 ans.

A propos du reste de la population, l’IMSEE manque de précision sur ce chiffre à cause d’un recensement ancien :« La population dite restante, que sont les mineurs étrangers de 3 à 17 ans non scolarisés en Principauté et les enfants étrangers nés hors Monaco entre 2021 et 2023, est estimée, à partir des données du Recensement 2016, mais cette part ne représente que 2 % de l’ensemble. »

Répartition du recensement de la population de Monaco 2023 © IMSEE

L’IMSEE constate ainsi que « la croissance de la population par rapport au dernier Recensement général de 2016 est de 2,8 % ». Désormais, un recensement annuel sera disponible sur le site internet de l’IMSEE à la page « Population et emploi ».