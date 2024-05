Le Gouvernement hausse le ton face aux rassemblements de grosses cylindrés

Les véhicules en infraction pourront être immobilisés jusqu’à 120 heures.

C’est bien connu, les évènements comme le Grand Prix et Top Marques attirent les passionnés de grosses et belles voitures. Des fans qui se rassemblent spontanément et qui peuvent produire certaines nuisances et des troubles à l’ordre public dans les rues de la Principauté.

Publicité

Pour lutter contre les comportements dangereux et inappropriés et préserver la tranquillité et la sécurité publiques des résidents de la Principauté, le Gouvernement a décidé le 11 avril dernier de modifier le temps d’immobilisation des véhicules concernés.

Top Marques dévoile les grandes exclusivités de sa prochaine édition

Ainsi, en cas d’infraction au Code de la route, les véhicules concernés pourront être immobilisés jusqu’à 120 heures.

Ces nouvelles dispositions seront applicables lors du Grand-Prix de Monaco, du 23 au 26 mai et lors du Salon Top Marques, du 5 au 9 juin.