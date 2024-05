Bombardier inaugure le nouveau Aviator Lounge à Monaco

L’Aviator Lounge de Bombardier a officiellement été inauguré par le Prince Albert II et Pierre Beaudoin, Président du Conseil d'administration de Bombardier. Ils étaient accompagnés (de gauche à droite) d'Emmanuel Bornand, Vice-Président des Ventes Internationales de Bombardier, d'Hélène Robitaille, épouse de M. Beaudoin, et du Dr Diane Vachon, Consule générale honoraire de Monaco à Montréal et à Ottawa, Représentante permanente à l'OACI et Présidente de la Fondation Prince Albert II (Canada) © Bombardier / Lyvans Boolaky

Ce nouveau salon, situé au coeur du Yacht Club, a officiellement été inauguré par le Prince Albert II en compagnie de Pierre Beaudoin, Président du Conseil d’administration de Bombardier, le 10 mai dernier.

L’Aviator Lounge vient compléter la présence déjà forte de Bombardier en Europe et au-delà. Ce vaste réseau d’installations de services comprend des stations de maintenance en ligne à l’aéroport de Nice, ce qui est évidemment d’un intérêt particulier pour les clients de la Principauté.

Les invités présents à l’inauguration ont également eu droit à un premier aperçu du Bombardier, avec le nouveau livre ultime d’Assouline. La publication richement illustrée présente des aperçus exclusifs sur plus de 80 ans d’entreprise et d’héritage familial.

Bombardier, le livre « ultime » publié par les Éditions Assouline, sera disponible à l’achat à partir de juin prochain © Bombardier

« L’Aviator Lounge est un lieu de rencontre unique. Grâce à son emplacement, il symbolise la rencontre entre la terre, la mer et l’air. Plus important encore, c’est un lieu accueillant où nous pouvons rencontrer tous ceux qui souhaitent s’arrêter pour en savoir plus sur les recherches révolutionnaires de Bombardier en matière de développement durable, sur les huit décennies d’innovation qui ont permis à nos avions à réaction d’atteindre des performances record sans compromis, et sur nos recherches pionnières concernant des façons plus durables de voler », a déclaré Emmanuel Bornand, Vice-Président des Ventes Internationales de Bombardier.

Une conception sur mesure

L’Aviator Lounge a été conçu par le renommé architecte parisien Andrea Mosca. Partant d’une toile blanche, il a conçu un espace accueillant centré sur la valeur fondamentale de Bombardier : l’importance des relations authentiques, personnelles et familiales, et reflétant la nouvelle identité de marque récemment dévoilée par le fabricant. L’espace comprend un nid central pour les réunions, des présentoirs muraux et des places assises à l’extérieur.

Le nid central de réunion, dont l’éclairage aérien rappelle les ventilateurs de soufflerie d’un moteur Global 7500 © Bombardier

Andrea Mosca a trouvé des moyens ingénieux d’intégrer les principales innovations et réalisations de Bombardier dans son design. Le bureau d’accueil en forme d’aile d’avion fait écho à l’héritage de Bombardier en matière d’innovation dans la conception d’ailes. Un impressionnant dispositif d’éclairage, ressemblant à un moteur Global 7500 et à ses ventilateurs blisk, est suspendu au plafond, rappelant aux visiteurs que Bombardier a été la première entreprise d’aviation d’affaires à utiliser ce type de moteur. Les formes arrondies dans l’ensemble de l’espace font elles écho à celles que l’on trouve dans les avions.

Les places assises à l’extérieur © Bombardier

Bombardier s’est engagé depuis longtemps à trouver des moyens concrets de réduire l’empreinte environnementale de l’aviation. La plateforme de recherche EcoJet, qui se trouve dans le salon, permet de tester des améliorations aérodynamiques, de propulsion et autres, susceptibles de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre d’un avion.

Le photographe français Guillaume Plisson, plus connu comme photographe maritime et photographe de yachts, a fourni une série d’images évocatrices pour le salon, dans le cadre de sa récente collaboration avec la nouvelle identité visuelle de la société.

Bombardier, passé, présent et futur

Lors de l’inauguration de l’Aviator Lounge, les invités ont pu découvrir en exclusivité le tout nouveau livre Bombardier, une édition Assouline Ultimate. Il retrace l’histoire de Bombardier depuis ses débuts à Valcourt, au Québec (Canada), où Joseph-Armand Bombardier a fondé l’entreprise dans les années 1920 après avoir inventé une première motoneige, jusqu’à aujourd’hui, en passant par plusieurs générations de la famille Bombardier.

Aujourd’hui, l’entreprise se concentre uniquement sur la conception, la fabrication et l’entretien des avions d’affaires. Bombardier conçoit, construit, modifie et entretient des avions pour les particuliers et les entreprises, les gouvernements et les armées les plus exigeants du monde.

L’entreprise s’est également engagée à ouvrir la voie à l’avenir de l’aviation en innovant pour rendre les vols plus fiables, plus efficaces et plus durables.