« Paul et Paulette » : Une inspiration monégasque qui ramène du glamour aux vêtements de loisirs

En avril 2024, le monde de la mode a accueilli Paul et Paulette, une marque de vêtements de loisirs qui est un hommage sincère né de l’amour et de la perte. Spécialisée dans les vêtements confectionnés en tissu éponge, cette marque apporte confort et sens à la mode décontractée.

“Paul et Paulette” sera à Monaco, retour aux sources, pour présenter leur collection en POP UP au Iconic Design, showroom de design d’intérieure, au 11 Rue Grimaldi du 18 au 20 juillet.

L’histoire commence par une tragédie. La sœur de la fondatrice, Sam, bookeuse de mannequins à Paris, a perdu la vie dans un tsunami. Par la suite, la fondatrice, Nathalie Archer a cherché à honorer la mémoire de Sam de manière durable.

« Après le décès de ma sœur Sam, j’ai voulu créer quelque chose d’éternel en sa mémoire, » explique la fondatrice.

Le moment eurêka est arrivé de manière inattendue. « Un matin, en m’habillant, j’ai enfilé une robe en éponge qui appartenait à ma sœur, » se souvient la fondatrice. « Tout d’un coup, tout a cliqué. Sam adorait les vêtements en éponge, surtout en été ».

Cette réalisation a donné naissance au concept de Paul et Paulette. La fondatrice a commencé par recréer plusieurs des pièces en éponge préférées de Sam.

L’évolution de Paul et Paulette : ramener le glamour aux vêtements de loisirs

Paul et Paulette n’est pas seulement une marque : c’est un renouveau de l’élégance dans les vêtements de loisirs, inspiré par la perte personnelle, l’héritage familial et le glamour vintage.

Le nom commercial rend hommage aux grands-parents monégasques de la fondatrice: Paulette Cohet-Lavie, propriétaire de la Quincaillerie, et Paul Dumollard, expert comptable très respecté.

Ce lien avec l’histoire de Monaco est tissé dans la marque, au propre comme au figuré. Paul et Paulette est spécialisé dans les vêtements en éponge et réinvente cette matière dans des pièces élégantes qui évoquent le chic Riviera.

Née d’un père anglais et d’une mère française originaire de Monaco, la fondatrice a passé ses étés d’enfance au Monte-Carlo Beach. « Chaque été, ma sœur et moi passions trois mois à Monaco, en allant au Monte-Carlo Beach dont mes grands-parents étaient membres depuis 1945 », se souvient Nathalie.

Ces expériences ont influencé l’esthétique de la marque.

La vision de la fondatrice pour Paul et Paulette s’inspire des vêtements de détente sophistiqués souvent présentés dans les films classiques. « Dans les vieux films, il y a généralement toujours une scène avec des vêtements de maison très élégants pour les hommes et les femmes, au lieu de gros peignoirs et de robes de chambre plutôt moches, » note-t-elle.

En étroite collaboration avec Joan Querol, l’équipe de Paul et Paulette a réinventé le tissu éponge, le transformant d’un basique de salle de bain en un vêtement de loisirs chic d’inspiration vintage. La collection vise à évoquer le glamour d’une époque révolue tout en répondant aux besoins de confort moderne. Chaque pièce de la ligne Paul et Paulette témoigne de cette fusion du passé et du présent: des vêtements qui ne seraient pas déplacés dans un film hollywoodien classique, mais qui sont pourtant adaptés au style de vie d’aujourd’hui. Des élégantes robes de chambre aux ensembles élégants pour porter au bord de la piscine, la marque propose des options pour se prélasser dans le luxe.

L’Inspiration Monégasque

La fondatrice, Nathalie, se souvient de ses grands-parents Paul et Paulette comme de modèles de style. « Ils étaient toujours très bien habillés, avec un style exceptionnel, » note-t-elle. Cette exposition précoce à la mode raffinée a jeté les bases de l’esthétique de Paul et Paulette.

Les étés de Nathalie au Monte-Carlo Beach ont été une véritable masterclass en matière de style et de luxe. « Passer trois mois à regarder la haute société et les stars du cinéma sur la plage de Monte-Carlo – de Grace Kelly et Frank Sinatra à Mme Schilling et bien d’autres encore m’ont vraiment influencée, » explique-t-elle. Ces rencontres ont façonné sa vision des vêtements de loisirs qui peuvent être à la fois confortables et chics.

Lors du processus créatif du shooting de la collection, l’enfance de Nathalie à Monaco et l’élégance de Grace Kelly dans le film *High Society* ont inspiré une chanson pour promouvoir la marque.

Cette richesse d’expériences a conduit Nathalie à positionner Paul et Paulette comme une marque typiquement monégasque. Son ambition va au-delà de la création de vêtements ; elle rêve de s’associer avec des chaînes hôtelières comme la Société des Bains de Mer (SBM) et d’autres complexes hôteliers de luxe, apportant aux voyageurs le mélange de confort et d’élégance de la marque.

Un engagement en faveur de la Slow Fashion

Bien qu’elle habite à Barcelone depuis 30 ans, les liens de Nathalie avec Monaco restent forts, avec des visites régulières pour voir sa famille. Cette double identité se reflète dans le processus de production de Paul et Paulette, mariant l’inspiration monégasque au savoir-faire barcelonais.

À une époque dominée par la fast fashion, Paul et Paulette se démarque par son engagement en faveur d’une production lente et durable. Le tissu éponge de la marque est tissé et teint à Pineda de Mar, juste à l’extérieur de Barcelone, dans une usine locale qui accepte des commandes de production minimales – une rareté aujourd’hui.

« La plupart des usines sont habituées à produire pour la fast fashion et n’acceptent pas de commandes minimum inférieures à 300 pièces par modèle, » explique Nathalie. « Nous avons choisi de travailler avec une usine qui nous permet de produire de plus petites quantités, garantissant la qualité et réduisant les déchets ».

Cette approche permet un meilleur contrôle de la qualité et s’aligne sur la philosophie d’élégance intemporelle de la marque. Chaque pièce Paul et Paulette est conçue pour durer, tant par son style que sa durabilité, faisant écho à l’âge d’or de Monaco.

Regard vers l’avenir

Au fur et à mesure que Paul et Paulette grandissent, Nathalie reste déterminée à honorer l’héritage de sa famille, la mémoire de sa sœur et le style intemporel de la Côte d’Azur. Les projets futurs de la marque incluent l’expansion de sa présence dans des complexes hôteliers de luxe et la collaboration avec des chaînes hôtelières haut de gamme, apportant une touche d’élégance monégasque aux vêtements de loisirs.

Avec son mélange d’histoire personnelle, de glamour vintage et de pratiques modernes de durabilité, Paul et Paulette ne se contente pas de faire revivre l’élégance des vêtements de loisirs: elle la redéfinit pour une nouvelle génération de consommateurs soucieux de leur style et de l’environnement.

