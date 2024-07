Wannenes de retour au Métropole pour une vente aux enchères exceptionnelle

Pièce d’exception, un diadème royal sera mis en vente durant les enchères. Bien d’autres marques prestigieuses auront aussi cet honneur telles que Bulgari, Rolex, Audemars Piguet, Hermès, Vuitton, Prada…

L’hôtel Métropole s’apprête à recevoir une collection extraordinaire de bijoux, de montres et de sacs. La maison Wannenes revient ce vendredi 5 juillet jusqu’au 9 juillet dans les salons du mythique hôtel pour une exposition suivie d’une vente aux enchères de pas moins de 314 bijoux, 170 montres, 33 sacs et autres accessoires. Bien plus que la précédente vente aux enchères.

Wannenes : une histoire de prestige

Originaire d’Italie, et plus particulièrement de Gênes, haute place de la bijouterie et de l’or historiquement, la société Wannenes a été fondée en 2001 par une famille hollandaise installée à Gênes depuis le 17ème siècle. Forte de son succès, elle s’est ensuite développée à Rome, Milan et Turin, et continue son expansion. Arrivée en 2018 à Monaco, Wannenes habitue petit à petit la Principauté à des ventes de produits d’exception.

Un diadème royal en vente

Teresa Scarlata, responsable du département bijoux pour Wannenes, nous confie que cette collection comporte de nombreux bijoux anciens comme modernes d’une incroyable rareté comme le bandeau/collier en vente produit et signé par Musy qui était le fournisseur officiel de la famille royale de Savoie en Italie.

Musy Padre e Figli est une bijouterie et une horlogerie de Turin : la plus ancienne d’Italie. Sa production était si précieuse et si précise qu’elle est rapidement devenue la bijouterie la plus prisée de la Casa Savoia.

En 1868, la princesse Margherita di Savoia confie à l’entreprise le remontage de deux bracelets à l’occasion de son mariage avec son cousin Umberto. Dès lors, la maison Musy devient le joaillier de confiance de celle qui deviendra la première reine d’Italie. De nombreux bijoux sont créés pour elle, qui feront ensuite partie des joyaux de la Couronne d’Italie.

Broche en or, rubis et diamants, signée Sabbadini © Wannenes

Bulgari célèbre ses 140 Ans

Cette année marque les 140 ans de Bulgari. Pour célébrer cet anniversaire, la maison Wannenes propose une collection particulièrement importante de bijoux issus de la marque romaine. Composée d’une dizaine de montres et d’une trentaine de bijoux, notamment de la collection Tubo Gas, cette sélection inclut des colliers de la fameuse collection « Monete », des boucles d’oreilles en corail, en or, et d’autres avec une bague sertie avec un diamant de 6 carats. La « broche iconique » de la collection Panthère en platine et diamants de la maison Cartier, créée dans les années 80, sera également mise en vente.

Des montres rares et précieuses

Parmi les 170 montres présentées, deux d’entre elles ont particulièrement attiré l’attention de Michele Rosa, spécialiste des montres pour Wannenes. La première est une Rolex Daytona de 1969, le même modèle porté par Paul Newman, mais en or jaune et avec un cadran exotique. Seuls 300 exemplaires existent dans le monde. Estimée entre 350 000€ et 450 000€, la montre a été donnée à la vente par la famille de l’acheteur initial faisant dire à Michele Rosa, qu’elle est dans des conditions optimales et que peu de monde l’a touchée.

Encore plus rare, une montre Audemars Piguet produite à seulement 25 exemplaires se distingue par son apparence. « Au premier regard, elle semble être en acier et en or, mais en réalité, elle est en platine et en or rouge. Elle a un cadran rose saumon et un calendrier perpétuel, » explique Michele Rosa. Ce modèle est le numéro 20 de la série.

Audemars Piguet Royal Oak Quantième Perpétuel Automatique © Wannenes

Informations Pratiques

Les splendides pièces peuvent être découvertes durant les expositions ouvertes à l’hôtel Métropole de 3 heures à 8 heures le 5 juillet, de 10 heures à 20 heures le 6 et 7 juillet et de 10 heures à midi le 8 et 9 juillet.

La vente aux enchères sera libre d’accès au sein de l’hôtel Métropole de Monaco et il sera également possible d’enchérir en ligne et par téléphone.

Horaires vente aux enchères :

8 juillet à 14 heures pour les montres

8 juillet à 17 heures pour les lots de bijoux compris entre le numéro 1 et le 191

9 juillet à 14 heures pour les lots 192 – 314

9 juillet à 17 heures pour les lots 400 – 492

Retrouvez tout le catalogue des montres et le catalogue des bijoux, sacs et accessoires sur le site de la maison Wannenes.