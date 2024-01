Bague Cartier, sac Hermès, montre Bulgari… Une vente aux enchères de luxe se prépare à Monaco

Plus de 300 lots seront proposés ce mercredi 31 janvier et jeudi 1er février 2024 à l’hôtel Métropole.

La pression monte au Métropole, où le Salon le Théâtre se transforme pour accueillir sa première vente aux enchères de l’année. « C’est à la fois très amusant, car nous avons l’impression d’être dans un film, mais c’est aussi beaucoup d’adrénaline », glisse Teresa Scarlata, responsable du département bijoux pour Wannenes Monaco, maison organisatrice. En effet pour les équipes, c’est un travail de quatre mois qui va se jouer en quelques heures, mercredi et jeudi prochain.

« Cette année nous avons un diamant bleu, un sac en crocodile, une mallette, une broche en or et diamants, des boucles d’oreilles en perles fines, tout cela de différentes marques telles que Hermès, Louis Vuitton ou encore Ravasco », expose la professionnelle dans le monde des enchères depuis 1985. À savoir que le diamant bleu est le lot à la plus haute estimation, soit 330 000 euros.

Cette bague en or sertie d’un imposant diamant bleu porte le numéro de lot 194 – © Wannenes Monaco

Un trésor qui devrait faire le bonheur d’un acheteur du coin, ou d’ailleurs. « Avec la technologie, remarque la spécialiste des bijoux du XIXè siècle jusqu’à aujourd’hui, les acheteurs ne sont plus obligés de se déplacer alors qu’avant il y avait beaucoup de monde dans les salles de vente aux enchères. L’avantage pour nous est qu’il n’y a plus de limitation géographique. Nous faisons affaire avec des acheteurs du monde entier désormais, de la Chine ou des États-Unis notamment. »

Dans le détail, la Milanaise, avec ses collègues, aura soigneusement sélectionné 194 bijoux, 50 sacs et 88 montres, des lots qui proviennent de particuliers et de collectionneurs. « Pour les choisir, je fais confiance à mon intuition et à mes connaissances bien sûr. Pour moi, c’est naturel de choisir un bijou plutôt qu’un autre, car je remarque un travail qui est plus particulier ou bien un reflet par exemple. »

Dénicher la perle rare

La difficulté pour Teresa Scarlata est de dénicher la perle rare pour la clientèle de la Principauté, particulièrement exigeante : « ici à Monaco, nous avons l’habitude des bijoux, alors j’essaye toujours d’apporter quelque chose de différent. Je me souviens d’une paire de boucles d’oreilles qui avait eu un énorme succès, elle était en Saphir du Cachemire, une pierre très rare qu’on ne produit plus. Et à l’origine, la propriétaire n’avait pas idée de la valeur de ce bijou. Lorsqu’elle me l’a présenté, j’ai remarqué immédiatement la haute qualité du saphir, mais je lui ai tout de même conseillé de passer d’abord par la certification pour confirmer ce que c’était. Je ne me suis pas trompée. Nous avions commencé les enchères à un million d’euros et elles ont fini à presque 3 millions. La propriétaire était très contente, et nous aussi ».

Les bureaux monégasques de Wannenes ont ouvert en 2018, les autres se trouvent à Gênes, Milan, Rome et Turin – DR

Alors, de quoi d’autre raffolent les acheteurs de la place ? « Les bijoux signés et la qualité sont toujours beaucoup appréciés », répond sans détour l’experte, qui remarque aussi un certain engouement pour les pierres de couleur. Le marché de la vente aux enchères est un marché très florissant, remarque-t-elle. Les clients apprécient le fait que le produit soit disponible immédiatement, il y a beaucoup de choix, ce sont souvent des pièces qu’on ne trouve plus en boutique et qui parfois cachent de très belles histoires. »

En parlant d’anecdotes, Teresa Scarlata nous en partage une volontiers : « je suis passionnée de bijoux depuis toute petite. J’aimais beaucoup lorsque j’allais chez ma tante, ouvrir son coffre à bijoux pour essayer les bagues, les bracelets, les colliers… Encore maintenant j’en porte toujours beaucoup », confie-t-elle dans un sourire. Sa préférée cette saison ? La bague « Trombino » en saphir du cachemire et diamants signée Bulgari. C’est le lot 152.

Et puisque tout ce qui brille n’est pas or, les experts des départements bijoux, horlogerie et sacs, vous accueilleront au 6 avenue Saint-Michel pour estimer vos biens toute l’année, afin de les proposer lors d’une prochaine vente aux enchères !

Infos pratiques :

Lieu : Hôtel Metropole Monte-Carlo, 4 venue de la Madone

Date : la vente de bijoux aura lieu le 31 janvier, avec une première session à 14h30 et une deuxième à 17 heures (les deux en présentiel ou à distance) / la vente de sacs aura lieu le 1er février à 11h00 et celle de montres à 15 heures (cette dernière est uniquement à distance, soit en ligne ou par téléphone)

aura lieu le 31 janvier, avec une première session à 14h30 et une deuxième à 17 heures (les deux en présentiel ou à distance) / la vente de aura lieu le 1er février à 11h00 et celle de à 15 heures (cette dernière est uniquement à distance, soit en ligne ou par téléphone) Ouvert à tous, sur inscription en ligne ou sur place

Les lots sont visibles en libre accès jusqu’au 31 janvier à midi.

Article réalisé par Sarah Incari