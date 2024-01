5 idées pour passer une Saint-Valentin romantique à Monaco

Quoi de mieux que la Principauté pour célébrer votre amour ? Que vous choisissez un dîner inoubliable, un moment détente ou même un cadeau, Monaco vous offre le cadre idéal.

1. Un dîner aux chandelles au Métropole

La fête des amoureux approche, et qui dit Saint-Valentin, dit souvent dîner en tête à tête. Cela tombe bien, la Principauté est une référence en matière de gastronomie, et certains de ses établissements ont confectionné un menu spécial pour le 14 février. C’est le cas notamment du Métropole, situé à quelques pas du fameux Casino de Monte-Carlo. L’hôtel aux allures de palais toscan, propose en effet dans son restaurant les Ambassadeurs, un dîner d’exception signé Christophe Cussac pour 275 euros.

Le chef a élaboré un menu en sept services mettant à l’honneur des plats emblématiques, dont le caviar et l’oeuf de Poule, le loup ou le mignon de veau, ainsi que les légendaires chariots à pains et à desserts qui font la renommée de cette adresse. Et pour entamer ou prolonger ce moment exquis accompagné de son cher et tendre, le Lobby Bar de l’hôtel proposera un délicieux cocktail Valentine’s Passion. La voix suave de Jaffa, le pianiste de jazz des lieux, viendra parfaire cette parenthèse enchantée.

2. Un moment bien-être à deux

Pour relâcher la pression, pourquoi ne pas profiter d’un moment de détente totale aux Thermes Marins Monte-Carlo, véritable temple du bien-être. Ce lieu unique allie l’esprit des thermes antiques aux équipements high-tech dernière génération, et la piscine d’eau de mer chauffée, le sauna et le solarium avec vue imprenable sur la mer seront le cadre 5 étoiles de votre séance détente à deux.

En complément, pensez à une séance relaxation au spa Cinq Mondes situé non loin au Monte-Carlo Bay. Pour l’occasion, choisissez « Le rituel de félicité à deux… ». La séance dure 1h50 en cabine double, et est composé de trois soins. La première partie de l’invitation à la détente est un bain japonais d’arômes et de fleurs. Viens ensuite le gommage aromatique aux épices, soin exfoliant inspiré de Java à base d’épices et de sels de mer qui offre une peau douce et satinée, et pour terminer en beauté : le massage ayurvédique ou taoïste revitalisant de 50 minutes, tous deux pratiqués avec de l’huile chaude pour détendre les tensions et revitaliser le corps.

3. Une escapade en amoureux

Quoi de plus romantique qu’une promenade main dans la main dans les jardins ensoleillés et fleuris de Monaco ? Pour cela le choix est vaste : la roseraie Princesse Grace est idéale pour le symbole de la rose qu’on offre généralement à cette occasion. Pour la vue époustouflante sur la Méditerranée et ses essences exotiques, les Jardins Saint-Marin situés sur le Rocher, en contre bas de la route, entre le Musée Océanographique et la Cathédrale, et pour l’évasion, pensez au Jardin japonais, un havre de paix zen et dépaysant et aux Jardins des Boulingrins.

Des paysages à contempler aussi depuis le ciel, avec un vol panoramique en hélicoptère réalisé par Monacair qui vous permettra de découvrir les meilleurs spots de Monaco mais aussi de la Côte d’Azur. Comptez 390 euros les 10 minutes, 690 euros les 20 minutes et 900 euros les 30 minutes.

4. Une séance shopping

Vêtements, bijoux, accessoires… Tout y est à Monaco pour faire scintiller les yeux de votre moitié. Selon les budgets, plusieurs zones commerciales existent en Principauté. La Promenade Monte-Carlo Shopping regroupe les plus luxueuses enseignes telles que Cartier, Chanel, Céline, Alexander McQueen, ou encore Louis Vuitton. Face aux Jardins du Casino, le Métropole Shopping Monte-Carlo et un centre commercial incontournable, où les marques comme Roberto Cavalli, Isabel Marant, Hugo Boss, Gucci et Kenzo cohabitent dans un cadre chaleureux et couvert.

Autre lieu d’exception, le Patio des Joailliers au sein de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo regroupe des maisons de haute joaillerie. Soyez attentifs, certaines marques proposent des présents sous le signe de l’amour comme les boucles d’Oreilles « Inlay » Coeur par Boghossian qui sont deux diamants en forme de cœur. Enfin pour les plus petites bourses, la rue Grimaldi dans le quartier de la Condamine regorge de boutiques plus accessibles telles que Maje et Claudie Pierlot.

Une séance photo en couple

Immortalisez votre amour dans le cadre somptueux de l’Hôtel Hermitage avec l’offre Instant romantique. Le 5 étoiles deviendra le théâtre d’une séance photo réalisée par un professionnel le temps d’une heure. Vous prendrez la pose devant la mythique Coupole Eiffel, sur la terrasse du Crystal Lounge ou dans l’intimité d’une chambre de luxe. Une très belle idée cadeau qui sort de l’ordinaire.

Comme le dit si bien l’adage, il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour, alors choisissez la votre !