5 idee per un San Valentino romantico a Monaco

Quale posto migliore per celebrare il vostro amore del Principato? Tra una cena indimenticabile, un momento di relax o un regalo, Monaco è il luogo ideale.

1. Cena a lume di candela al Métropole

La festa degli innamorati si avvicina ed è spesso sinonimo di cena a lume di candela. Il Principato è un punto di riferimento in fatto di cucina, e alcuni ristoranti hanno studiato un menù speciale per il 14 febbraio. Il Métropole, a pochi passi dal famoso Casinò di Monte-Carlo, non fa eccezione. L’hotel, dallo stile toscano, propone una cena speciale firmata Christophe Cussac nel ristorante Ambassadeurs, al prezzo di 275 euro.

Lo chef ha elaborato un menù di sette portate con piatti emblematici come il caviale e l’uovo di gallina, il branzino o il filetto di vitello, oltre ai leggendari carrelli del pane e dei dolci per cui l’hotel è famoso. Per dare inizio, e magari prolungare, questo momento squisito con la vostra dolce metà , il Lobby Bar dell’hotel servirà un delizioso cocktail Valentine’s Passion. La voce soave di Jaffa, il pianista jazz dell’hotel, sarà la ciliegina sulla torta di questa parentesi idilliaca.

2. Una pausa di coppia rilassante

Per scaricare la tensione, concedetevi un momento di totale relax alle Thermes Marins Monte-Carlo, un vero e proprio tempio del benessere. Questo luogo unico combina lo spirito delle antiche terme con le più moderne attrezzature high-tech, mentre la piscina di acqua di mare riscaldata, la sauna e il solarium con vista mozzafiato sul mare faranno da cornice al vostro momento di relax di coppia.

Per completare la giornata, potreste optare per la spa Cinq Mondes che si trova lì vicino, al Monte-Carlo Bay. Per l’occasione, il centro benessere offre un “Rituale di felicità di coppia…”. La sessione dura 1 ora e 50 minuti in cabina doppia e comprende tre trattamenti. La prima parte di questo invito al relax prevede un bagno giapponese con aromi e fiori. A seguire farete uno scrub aromatico alle spezie, un trattamento esfoliante con spezie e sale marino che trae ispirazione dall’Isola di Java e lascia la pelle morbida e lucida. Per concludere in bellezza sarete coccolati con un massaggio ayurvedico o taoista rivitalizzante di 50 minuti, entrambi con olio caldo per allentare le tensioni e rivitalizzare il corpo.

3. Una fuga romantica

Cosa c’è di più romantico di una passeggiata mano nella mano nei giardini fioriti sotto il sole di Monaco? La scelta è piuttosto ampia: il roseto Princesse Grace è ideale, visto che le rose sono simbolo d’amore. Per una vista mozzafiato sul Mediterraneo e piante esotiche, optate per i Jardins Saint-Marin che si trovano sulla Rocca, sotto la strada, tra il Museo Oceanografico e la Cattedrale. Se volete staccare completamente la spina, optate per il Jardin japonais, un’oasi di pace esotica, e i Jardins des Boulingrins.

E se desiderate ammirare il paesaggio dal cielo, non vi resta che scegliere un volo panoramico in elicottero con Monacair, che vi porterà nei migliori luoghi di Monaco e della Costa Azzurra. Il prezzo è di 390 € per 10 minuti, 690 € per 20 minuti e 900 € per 30 minuti.

4. Un regalo speciale

Abbigliamento, gioielli, accessori… Monaco ha tutto il necessario per far brillare gli occhi della vostra dolce metà . Ci sono diverse aree per lo shopping a seconda del budget che avete a disposizione. La Promenade Monte-Carlo Shopping ospita alcuni dei marchi più lussuosi, tra cui Cartier, Chanel, Céline, Alexander McQueen e Louis Vuitton. Di fronte ai Jardins du Casino, il Métropole Shopping Monte-Carlo è un centro commerciale imperdibile, dove troverete brand come Roberto Cavalli, Isabel Marant, Hugo Boss, Gucci e Kenzo circondati da un ambiente caldo e, soprattutto, al coperto.

Altro luogo d’eccezione, il Patio des Joailliers all’Hôtel de Paris Monte-Carlo, con i numerosi marchi di gioielli di alto livello. Alcuni di questi propongono regali per l’occasione, come gli orecchini “Inlay” Coeur di Boghossian, con due diamanti a forma di cuore. Infine, per chi ha un budget più ridotto, rue Grimaldi, nel quartiere della Condamine, è piena di boutique più accessibili come Maje e Claudie Pierlot.

5. Una sessione fotografica di coppia

Immortalate il vostro amore circondati dall’eleganza dell’Hotel Hermitage con l’offerta Instant romantique. L’albergo 5 stelle farà da sfondo a una sessione fotografica realizzata da un professionista della durata di un’ora. Potrete posare davanti alla leggendaria Coupole Eiffel, sulla terrazza del Crystal Lounge o nell’intimità di una camera di lusso. Una splendida idea regalo fuori dal comune.

E come diceva il poeta Cocteau “L’amore non esiste, esistono solo prove d’amore”. Quale sarà la vostra?