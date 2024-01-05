5 идей, как романтично справить день Святого Валентина в Монако

Где же еще справлять праздник влюбленных, как не в Княжестве? Будь то незабываемый ужин, активный отдых или даже подарок, Монако – идеальное место для праздника.

1. Ужин при свечах в отеле Métropole Monte-Carlo

Приближается день Святого Валентина, который влюбленные часто справляют за ужином тет-а-тет. Вот и отлично! Княжество славится своей гастрономией, и некоторые заведения подготовили к 14 февраля особое меню. К ним относится и отель Métropole, расположенный в нескольких шагах от знаменитого Казино Монте-Карло. Отель в стиле тосканского дворца предлагает в своем ресторане «Ambassadeurs» эксклюзивный ужин от Кристофа Кюссак за 275 евро.

Шеф составил меню из семи блюд, включающее такие культовые яства, как куриное яйцо с черной икрой, лаврак и телячья вырезка, а также легендарные тележки с хлебом и десертами, прославившие это место. Чтобы начать или продолжить этот изысканный вечер влюбленных, «Lobby Bar» отеля предлагает дивный коктейль «Valentine’s Passion». Бархатный голос джазового пианиста Яффа придаст волшебства этим незабываемым моментам.

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2. Блаженство вдвоем

Чтобы снять напряжение, почему бы полностью не расслабиться в теплых Морских источниках Монте-Карло, этом храме блаженства? Это уникальное место сочетает в себе дух античных источников с высокотехнологичным оборудованием последнего поколения, теплым бассейном с морской водой, сауной, солярием и захватывающим видом на море в пятизвездочной атмосфере вашего свидания.

В дополнение подумайте о сеансе расслабления в спа «Cinq Mondes» недалеко от Monte-Carlo Bay. По такому случаю вы можете выбрать «Ритуал блаженства вдвоем…». Сеанс длится 1 час и 50 минут в двухместной кабине и разделен на три части. В первой части расслабления – японские ванны с ароматами и цветами. За ними следует ароматический пилинг с пряностями, скраб в стиле острова Ява на базе специй и морской соли, придающий коже мягкость и гладкость. И, наконец, пятидесятиминутный аюрведический или даосский массаж с горячим маслом, чтобы снять напряжение и взбодрить все тело.

3. Любовная прогулка

Что может быть романтичнее прогулки под ручку в солнечных и цветущих садах Монако? Выбор большой! Например, розарий Княгини Грейс – идеальное место, ведь именно розы обычно дарят любимым в этот день. Захватывающим дух видом на Средиземное море и экзотическими ароматами можно насладиться в садах Сен-Марен на Скале, внизу дороги, между Океанографическим музеем и кафедральным собором. Для прогулок можно выбрать Японский сад, эту дзен-буддистскую обитель покоя, или сады Буленгрен.

Великолепные панорамные пейзажи открываются с высоты птичьего полета в обзорном полете на вертолете компании Monacair, в течение которого вы ознакомитесь не только с лучшими местами Монако, но и других уголков Лазурного берега. 10 минут полета обойдутся вам в 390 евро, 20 минут – 690 евро, а 30 минут – 900 евро.

4. Шоппинг

Одежда, украшения, галантерея… В Монако есть все необходимое, чтобы очаровать вашу половинку. В зависимости от ваших возможностей в Княжестве есть несколько торговых зон. На променад Monte-Carlo Shopping раскинулись самые шикарные бутики – Cartier, Chanel, Céline, Alexander McQueen, Louis Vuitton и другие. Напротив Садов Казино стоит Métropole Shopping Monte-Carlo и культовый торговый центр, где в теплой крытой атмосфере вас примут такие марки, как Roberto Cavalli, Isabel Marant, Hugo Boss, Gucci и Kenzo.

Еще одно исключительное место – Patio des Joailliers внутри Hôtel de Paris Monte-Carlo, где собрались известные ювелирные дома. Обратите внимание на то, что некоторые марки предлагают подарки, символизирующие любовь, как например серьги «Inlay» Сердце от Boghossian – два бриллианта в форме сердца. Для более скромных бюджетов подходит улица Гримальди в квартале Кондамин, где ютятся недорогие бутики, такие как Maje и Claudie Pierlot.

Фотосессия вдвоем

Увековечьте память о вашей любви в великолепном интерьере отеля Эрмитаж, воспользовавшись программой Instant romantique. Пятизвездочный палас станет декорацией часовой фотосессии, выполненной профессиональным фотографом. Съемки пройдут перед легендарным Куполом Эйфеля, на террасе Crystal Lounge или в одном из люксовых номеров. Отличный и необычный подарок!

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