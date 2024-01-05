5 идей, как романтично справить день Святого Валентина в Монако
Где же еще справлять праздник влюбленных, как не в Княжестве? Будь то незабываемый ужин, активный отдых или даже подарок, Монако – идеальное место для праздника.
1. Ужин при свечах в отеле Métropole Monte-Carlo
Приближается день Святого Валентина, который влюбленные часто справляют за ужином тет-а-тет. Вот и отлично! Княжество славится своей гастрономией, и некоторые заведения подготовили к 14 февраля особое меню. К ним относится и отель Métropole, расположенный в нескольких шагах от знаменитого Казино Монте-Карло. Отель в стиле тосканского дворца предлагает в своем ресторане «Ambassadeurs» эксклюзивный ужин от Кристофа Кюссак за 275 евро.
Шеф составил меню из семи блюд, включающее такие культовые яства, как куриное яйцо с черной икрой, лаврак и телячья вырезка, а также легендарные тележки с хлебом и десертами, прославившие это место. Чтобы начать или продолжить этот изысканный вечер влюбленных, «Lobby Bar» отеля предлагает дивный коктейль «Valentine’s Passion». Бархатный голос джазового пианиста Яффа придаст волшебства этим незабываемым моментам.
2. Блаженство вдвоем
Чтобы снять напряжение, почему бы полностью не расслабиться в теплых Морских источниках Монте-Карло, этом храме блаженства? Это уникальное место сочетает в себе дух античных источников с высокотехнологичным оборудованием последнего поколения, теплым бассейном с морской водой, сауной, солярием и захватывающим видом на море в пятизвездочной атмосфере вашего свидания.
В дополнение подумайте о сеансе расслабления в спа «Cinq Mondes» недалеко от Monte-Carlo Bay. По такому случаю вы можете выбрать «Ритуал блаженства вдвоем…». Сеанс длится 1 час и 50 минут в двухместной кабине и разделен на три части. В первой части расслабления – японские ванны с ароматами и цветами. За ними следует ароматический пилинг с пряностями, скраб в стиле острова Ява на базе специй и морской соли, придающий коже мягкость и гладкость. И, наконец, пятидесятиминутный аюрведический или даосский массаж с горячим маслом, чтобы снять напряжение и взбодрить все тело.
3. Любовная прогулка
Что может быть романтичнее прогулки под ручку в солнечных и цветущих садах Монако? Выбор большой! Например, розарий Княгини Грейс – идеальное место, ведь именно розы обычно дарят любимым в этот день. Захватывающим дух видом на Средиземное море и экзотическими ароматами можно насладиться в садах Сен-Марен на Скале, внизу дороги, между Океанографическим музеем и кафедральным собором. Для прогулок можно выбрать Японский сад, эту дзен-буддистскую обитель покоя, или сады Буленгрен.
Великолепные панорамные пейзажи открываются с высоты птичьего полета в обзорном полете на вертолете компании Monacair, в течение которого вы ознакомитесь не только с лучшими местами Монако, но и других уголков Лазурного берега. 10 минут полета обойдутся вам в 390 евро, 20 минут – 690 евро, а 30 минут – 900 евро.
4. Шоппинг
Одежда, украшения, галантерея… В Монако есть все необходимое, чтобы очаровать вашу половинку. В зависимости от ваших возможностей в Княжестве есть несколько торговых зон. На променад Monte-Carlo Shopping раскинулись самые шикарные бутики – Cartier, Chanel, Céline, Alexander McQueen, Louis Vuitton и другие. Напротив Садов Казино стоит Métropole Shopping Monte-Carlo и культовый торговый центр, где в теплой крытой атмосфере вас примут такие марки, как Roberto Cavalli, Isabel Marant, Hugo Boss, Gucci и Kenzo.
Еще одно исключительное место – Patio des Joailliers внутри Hôtel de Paris Monte-Carlo, где собрались известные ювелирные дома. Обратите внимание на то, что некоторые марки предлагают подарки, символизирующие любовь, как например серьги «Inlay» Сердце от Boghossian – два бриллианта в форме сердца. Для более скромных бюджетов подходит улица Гримальди в квартале Кондамин, где ютятся недорогие бутики, такие как Maje и Claudie Pierlot.
Фотосессия вдвоем
Увековечьте память о вашей любви в великолепном интерьере отеля Эрмитаж, воспользовавшись программой Instant romantique. Пятизвездочный палас станет декорацией часовой фотосессии, выполненной профессиональным фотографом. Съемки пройдут перед легендарным Куполом Эйфеля, на террасе Crystal Lounge или в одном из люксовых номеров. Отличный и необычный подарок!
Как правильно утверждает пословица, любви нет, есть только ее доказательства. Так выберите же свое доказательство любви!