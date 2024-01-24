Всё о Фестивале лимонов в Ментоне в этом году

Мы собрали в этой статье всю необходимую информацию: даты, цены, расписание парада карнавальных кортежей, а ещё подготовили для вас небольшой экскурс в историю этого уникального праздника.

В этом году фестиваль отметит свой 90-летний юбилей, он стал неотъемлемой частью зимних развлечений на Лазурном берегу и пройдет с 17 февраля по 3 марта.

Тема этого года — «От Олимпии до Ментона» — явно намекает на предстоящие Олимпийские игры в Париже этим летом.

Историческая справка

Фестиваль лимонов берёт своё начало в конце XIX века, а конкретно — в 1875 году, когда владельцы ментонских отелей решили оживить город в зимний сезон. Их предложение организовать карнавал было реализовано уже на следующий год.

Первые карнавальные кортежи с цитрусовыми появились в 1930-х гг. © Муниципальные архивы Ментона

Праздник пользовался большой популярностью как среди местных жителей, так и среди состоятельных туристов. В то время зимний отдых на Лазурном берегу был на пике популярности. Короли, принцы и художники стали постоянными гостями и высоко оценили нововведение. В 1882 году карнавал произвёл фурор, когда на нем появилась сама королева Виктория, а над бухтой Гараван был дан впечатляющий салют.

Вскоре после наступления вечера ментонцы, пользуясь темнотой, играли в «Мукулетти» или «Мокколетти» — народную забаву, каждый участник которой зажигал маленькую свечу. Основной целью было сохранить пламя своей собственной свечи и одновременно попытаться задуть свечу соседа. По словам Пьера Массены, «задача молодого человека заключалась в том, чтобы попытаться ловко погасить свечу девушки, которая держала свою горящую свечу над головой. Если юноше удавалось совершить этот подвиг, он мог заново зажечь почерневший фитиль и получить в награду поцелуй».

Сегодня свечи уступили место ночному шествию карнавальных платформ. — © Официальный веб-сайт Фестиваля лимонов

Только в 1929 году классический карнавал стал «цитрусовым». Владелец одного из отелей выдвинул необычную, но яркую идею организовать выставку цветов и цитрусовых в садах отеля Hôtel Riviera. Ментон в то время был ведущим экспортером лимонов на континенте, и идея пришлась по вкусу жителям.

Это был триумф, на следующий год цитрусовые стали неотъемлемой частью парада, который теперь проходил на улицах города. В шествии участвовали тележки, увешанные апельсинами и лимонами, что убедило городской совет, искавший новые решения для привлечения туристов, придать карнавалу в Ментоне типично местный колорит. Фестиваль лимонов официально появился на свет в 1934 году. Первая выставка цитрусовых и цветов в садах «Биовес» была организована двумя годами позже и также имела большой успех.

С годами Фестиваль Лимонов стал действительно уникальным событием и был даже признан Министерством культуры Франции. В 2019 году он был включен в реестр нематериального культурного наследия страны. С момента своего создания Фестиваль лимонов отменялся трижды: с 1940 по 1946 год из-за Второй мировой войны, в 1991 году — из-за войны в Ираке, и в 2021 году — в связи с пандемией COVID-19. Фестиваль также завершился раньше запланированного срока в 2020 году.

Лимоны… родом вовсе не из Ментона!

С момента своего создания Фестиваль лимонов ежегодно привлекает более 200000 посетителей. Тематика мероприятия остается разнообразной и вдохновляющей: от Тинтина до Счастливчика Люка, басен Лафонтена, сказок Перро, островов мира, регионов Франции, «20000 лье под водой», Бродвея, мира рока и оперы. Каждая тема придает параду уникальность, вдохновляя участников на создание оригинальных и фантазийных кортежей.

Афиши предыдущих фестивалей — © Официальный веб-сайт Фестиваля лимонов

140 тонн цитрусовых (которые в настоящее время импортируются из Испании), миллион резинок и две недели усердного труда около сотни человек — всё это необходимо для создания удивительных конструкций. Важно отметить, что ментонский лимон сам по себе обладает статусом «защищенного географического наименования», что делает его слишком редким для выращивания в достаточных количествах для участия в парадах.

Однако экоактивисты могут спать спокойно: после завершения фестиваля фрукты не выбрасываются. Они подвергаются разборке, сортировке по качеству и выставляются на продажу на рынке.

Вы слышали о Джоне Лемоне?

Персонаж Джона Лемона был создан в 2012 г. – © Официальный веб-сайт Фестиваля лимонов

Прогуливаясь по многочисленным мероприятиям, входящим в программу Фестиваля лимонов, вы наверняка увидите огромный лимон на ножках. Это талисман мероприятия, Джон Лемон.

Этот персонаж был задуман и создан в 2012 году, сразу после окончания 79-го Лимонного фестиваля. Он воплощает ценности этого мероприятия и его родного города, а также развлекает многочисленных посетителей. В 2013 году Джон Лемон был официально назначен талисманом праздника, и с тех пор вокруг него начала формироваться целая линейка продуктов с его ярким образом..В 2023 году у него даже появилась своя коллекция NFT благодаря уличному художнику Фабану.

Год Олимпийских игр

Как мы уже упомянули ранее, Фестиваль лимонов – 2024 пройдет под темой «От Олимпии до Ментона» с 17 февраля по 3 марта.

В 2024 году главной темой станут олимпийские виды спорта. — © Официальный веб-сайт Фестиваля лимонов

Праздник цитрусовых продлится целых две недели, предоставив нам уникальную возможность окунуться в его волшебную атмосферу. Приглашаем вас насладиться выставками композиций из цитрусовых в великолепных садах «Биовес», потанцевать под карнавальную музыку во время прохода «золотых» кортежей, помечтать наяву на вечернем параде, посетить ярмарку ремесел и насладиться ароматами фестиваля орхидей.

Вход на все эти мероприятия бесплатный, за исключением дневного и вечернего кортежей. Подробности о расписании и стоимости билетов представлены ниже:

Практическая информация: