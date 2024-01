Menton : Tout ce qu’il faut savoir sur la Fête du Citron 2024

Dates, tarifs, thème, programme des corsos… Replongez-vous dans l’Histoire de cette fête unique au monde !

C’est l’un des événements incontournables de l’hiver sur la Côte d’Azur : la Fête du Citron de Menton sera de retour du 17 février au 3 mars pour sa 90e édition.

Le thème de cette année ? « D’Olympie à Menton ». Un clin d’œil, bien entendu, aux prochains Jeux Olympiques de Paris, qui auront lieu cet été.

Un peu d’Histoire…

Pour rappel, la Fête du Citron puise ses origines à la fin du XIXe siècle, plus précisément en 1875, lorsque les hôteliers mentonnais cherchent à animer la ville côtière en hiver. Ils proposent donc à la municipalité de créer une parade, qui voit le jour un an plus tard.

Les premiers chars à base d’agrumes sont apparus dans les années 1930 – © Services des archives de la ville de Menton

L’opération est un succès, tant auprès des habitants que des touristes fortunés. Rappelons qu’à l’époque, la mode est aux vacances hivernales sur la Côte d’Azur. Aussi, rois, princes et artistes sont régulièrement présents, et apprécient fortement cette nouvelle initiative. En 1882, la parade fait sensation, puisque la Reine Victoria en personne y assiste, et un grandiose feu d’artifice est tiré sur la baie de Garavan.

Rapidement, les festivités se prolongent le soir, et les Mentonnais profitent de la nuit pour jouer au « Moucouleti », ou « Moccoletti », en tenant chacun une petite bougie. Le but était alors de conserver sa bougie allumée, tout en soufflant celle de ses voisins. Pierre Masséna écrivait à ce propos : « il s’agissait de tenter avec beaucoup de dextérité pour le jeune homme d’éteindre la bougie de la jeune femme, tenant, elle, au-dessus de sa tête, son calumet allumé. Quand le jeune homme avait réussi cet exploit, il pouvait rallumer la mèche noircie et recevoir un baiser en remerciement. »

Aujourd’hui, les bougies ont cédé la place aux Corsos nocturnes – © Site internet de la Fête du Citron

Mais il faut attendre l’année 1929 pour que ce qui était jusqu’à présent un carnaval classique ne se mette aux agrumes. A l’époque, Menton est encore le premier exportateur de citrons du continent, et un hôtelier a alors une idée singulière mais lumineuse : organiser une exposition de fleurs et d’agrumes dans les jardins de l’Hôtel Riviera.

C’est un triomphe, et l’année suivante, les agrumes sont à nouveau à l’honneur, mais dans les rues. L’on voit alors défiler des chariots d’arbustes plantés d’oranges et de citrons, ce qui convainc la municipalité, désireuse de développer le tourisme, de donner au défilé mentonnais une couleur typiquement locale. En 1934, la Fête du Citron naît officiellement. La première exposition d’agrumes et de fleurs dans les jardins Biovès est lancée deux ans plus tard et rencontre, elle aussi, un franc succès.

Reconnue par le ministère de la Culture, la Fête du Citron est inscrite à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel en France en 2019. A noter que, depuis sa création, la Fête du Citron a été annulée à trois reprises : pendant la Seconde Guerre mondiale entre 1940 et 1946, en 1991 à cause de la Guerre en Irak et en 2021 à cause de la pandémie de Covid-19. L’édition de 2020 avait par ailleurs été écourtée.

Des citrons… qui ne viennent de Menton !

Depuis sa création, la Fête du Citron attire chaque année plus de 200 000 visiteurs et diversifie ses thématiques : de Tintin à Lucky Luke, en passant par les Fables de La Fontaine, Les Contes de Perrault, les Îles du Monde, les Régions de France, 20 000 Lieues sous les Mers, Broadway, ou le Rock et l’Opéra… Chaque thème est l’occasion de voir défiler des chars rivalisant d’originalité.

Les affiches des précédentes éditions – © Site internet de la Fête du Citron

Et pour cause : 140 tonnes de fruits (désormais importés d’Espagne), un million d’élastiques et quinze jours de travail pour une centaine de personnes sont désormais nécessaires pour construire les structures. Rappelons d’ailleurs que le citron de Menton en tant que tel dispose d’une indication géographique protégée, et est donc bien trop rare pour être cultivé en quantité suffisante pour parader.

Mais que les anti-gaspillage se rassurent : les fruits ne sont pas jetés à la poubelle une fois la fête terminée. Ils sont ensuite détachés, triés selon leur état et vendus sur le marché.

Connaissez-vous John Lemon ?

John Lemon a été créé en 2012 – © Site internet de la Fête du Citron

Si vous déambulez parmi les nombreuses animations qui composent désormais la Fête du Citron, peut-être croiserez-vous la route d’un immense citron, pourvu de jambes. Il s’agit de John Lemon, la mascotte de l’événement.

Créé en 2012, au lendemain de la 79e Fête du Citron, le personnage a vu le jour afin de porter les valeurs de l’événement et de la ville, tout en amusant les visiteurs. En 2013, John Lemon a officiellement fait son entrée et est désormais décliné en différents produits dérivés. La mascotte a même fait l’objet d’une collection NFT en 2023, grâce au street artiste Faben.

2024 : l’année des Jeux Olympiques

Comme nous l’avons mentionné plus haut, la Fête du Citron 2024 sera orchestrée autour du thème « D’Olympie à Menton ». Elle aura lieu du 17 février au 3 mars prochains.

L’édition 2024 sera placée sous le signe du sport olympique – © Site internet de la Fête du Citron

Deux semaines de festivités, ponctuées d’animations diverses et variées. Venez admirer les expositions de motifs d’agrumes dans les Jardins Biovès, danser au rythme des Corsos des fruits d’or, rêver devant les Corsos nocturnes, explorer le Salon de l’artisanat ou respirer le parfum du Festival des Orchidées.

Ces animations sont en entrée libre et gratuite, à l’exception des Corsos diurnes et nocturnes. Les horaires, tarifs et autres informations pratiques sont disponibles ci-dessous :

Infos pratiques :