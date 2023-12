5 restaurants où profiter d’un excellent brunch à Monaco

La Principauté regorge d’adresses pour manger un repas copieux.

Le brunch, quand le breakfast et le lunch ne font plus qu’un. La mode du brunch s’est répandue à travers le monde entier, nombreuses sont les enseignes à l’avoir ajouter à leurs cartes. Menus, formules ou buffets, tour d’horizon des quelques endroits où bien bruncher à Monaco.

Izakaya Cozza

Ce brunch est servi à table, mais est à volonté pour 49 euros. © Izakaya Cozza

Depuis le mois d’octobre, le premier brunch japonais de la Principauté est à découvrir au sein de ce restaurant. Au menu de ce brunch : bao de boeuf confit au soja, sushis et rolls avec du saumon mi-cuit ou du thon épicé, du poulet croustillant karaage, ramen en soupe, oeuf mollet ou encore des pancakes salés populaires appelé « okonomi yaki ». Côté sucré, découvrez le gâteau Mille-Crêpes au matcha et chocolat blanc, les fruits frais ou encore les Daifuku au sésame noir.

Lieu : 11 rue du Portier

: 11 rue du Portier Horaires : tous les dimanches de 12 heures à 15 heures

: tous les dimanches de 12 heures à 15 heures Prix : 49 euros avec un Lychee Bellini offert

Azzurra Kitchen

Azzurra Kitchen au Novotel Monte-Carlo. ©Azzurra Kitchen

Proche de la gare de Monaco, le Novotel Monte-Carlo accueille en son sein la Azzurra Kitchen, restaurant pour les clients de l’hôtel et ouvert au public. Tous les dimanches, découvrez le Azzurra Brunch, dans le cadre lumineux offert par la verrière haute de trois étages. Différentes formules sont proposées, comprenante toutes un jus de fruit et une boisson chaude. Viennoiseries, oeufs brouillés, toast grillés… Les formules Healthy et Azzurra proposent respectivement une tartine salée du Chef et un plat du Chef en supplément.

Lieu : 16 Bd Princesse Charlotte

16 Bd Princesse Charlotte Horaires : Dimanche de 12h à 14h30

Dimanche de 12h à 14h30 Prix : Formules de 25 à 45€

Brunch Party au Champagne

© Monte-Carlo SBM

Jusqu’au mois de juin 2024, le Monte-Carlo Bay accueille ce brunch luxueux, où le Champagne Taittinger Cuvée Prestige est en libre accès, accompagné par de la musique live. Côté menu, ce brunch imaginé par le Chef Marcel Ravin propose des pièces de viande et de poisson, en plus d’un stand de gaufres, de crêpes et de glaces pour un buffet de gourmandises. Des amuses-bouches au bar à salades, le choix est riche pour un brunch complet et copieux.

Lieu : 40 Avenue Princesse Grace

40 Avenue Princesse Grace Horaires : Tous les dimanche jusqu’au 30 juin 2024 – 12:30 à 15:00

Tous les dimanche jusqu’au 30 juin 2024 – 12:30 à 15:00 Prix : 135€ par personne

Pavyllon Monte-Carlo

Le brunch du Pavyllon Monte-Carlo. ©Monaco Tribune

Tous les dimanches, le Chef Yannick Alléno et ses équipes proposent un brunch à la parisienne, où il est possible de déguster des viennoiseries, des pâtes à tartiner gourmandes et des jus de fruits frais. Et ce n’est que la mise en bouche. Viennent après des recettes inédites, comme l’original « Goodwich », une gougère chaude accompagnée de jambon de Paris. Ou encore les oeufs créatifs, des plats teintés d’azur imaginé par le Chef. Pour les envies de douceurs, optez pour le choix de desserts ou la crêpe soufflée au Grand Marnier en dégustant un thé.

Horaires : tous les dimanches – 11h30 à 15h00

tous les dimanches – 11h30 à 15h00 Prix : 145€ hors boisson

145€ hors boisson Lieu : 1 Square Beaumarchais

A’Trego

©A’Trego

Sur le Port de Cap d’Ail, le restaurant propose un Brunch Dolce Vita tous les dimanches. « Bienvenue dans notre univers ensoleillé de saveurs italiennes ! Explorez la magie de l’Italie avec notre brunch festif et convivial », décrit l’enseigne. Au menu, des assortiments de fromages et de charcuterie italienne, accompagnés d’oeufs brouillés, de paume fumé, d’un poisson, d’une viande ou encore de viennoiseries. En parallèle d’un dessert au choix, une boisson chaude et un jus de fruit frais sont également proposés.