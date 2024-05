Valérie Bruell-Melchior a présenté ses Lettres de créance au Secrétaire générale de la Francophonie

Valérie Bruell-Melchior est l’Ambassadeur de Monaco en France depuis octobre 2023.

La cérémonie qui s’est déroulée le 2 mai a été suivie d’une audience privée au cours de laquelle la Secrétaire générale de la Francophonie Mme Louise Mushikiwabo a tenu à reconnaître l’engagement du Prince Souverain et de la Principauté au sein de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Publicité

Les deux diplomates ont notamment évoqué le XIXe Sommet de la Francophonie, Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage, qui se réunira en octobre à Villers-Cotterêts et Paris, et qui sera un des temps forts internationaux de cette année 2024.

L’Ambassadeur a réitéré, à cette occasion, le soutien de la Principauté de Monaco pour appuyer les activités de l’OIF, au travers de sa politique de coopération, dans des domaines où l’Organisation apporte une valeur ajoutée, à l’instar de l’autonomisation des femmes et l’éducation des petites filles, notamment au Sahel, ainsi qu’au tourisme durable.