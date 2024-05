14e Grand Prix de Monaco Historique : quels impacts sur vos déplacements ?

À prévoir : des perturbations sur la circulation – notamment des bus – et le stationnement.

Le Grand Prix de Monaco Historique 2024 se tiendra du vendredi 10 au dimanche 12 mai : grand rendez-vous nostalgie des collectionneurs et passionnés du sport automobile d’hier qui propose une série de courses de voitures anciennes sur le mythique tracé du circuit.

Circulation des véhicules

Du 10 au 12 mai, du début de matinée à la fin des épreuves, les axes routiers suivants seront fermés :

boulevard Albert Ier ;

Place du Casino ;

avenue des Citronniers, jusqu’à l’entrée du parking du Métropole ;

avenue Princesse Grace, de l’avenue des Spélugues au boulevard Louis II ;

avenue des Spélugues ;

boulevard Louis II ;

avenue J.-F. Kennedy ;

avenue de la Madone, entre son intersection avec l’avenue des Spélugues et l’avenue de Grande-Bretagne ;

avenue de Monte-Carlo ;

avenue d’Ostende ;

avenue de la Costa, entre son n°3 et l’avenue d’Ostende ;

quai Albert Ier ;

quai Antoine Ier ;

rue Grimaldi, entre la Place Sainte-Dévote et la rue Princesse Florestine ;

avenue de la Quarantaine ;

quai des États-Unis ;

route de la Piscine ;

appontement Jules Soccal ;

Darse Sud ;

tunnel Rocher Albert Ier ;

tunnel Rocher Noghès ;

avenue des Papalins, entre ses n° 13 à 39 ;

entre les avenues des Papalins et Albert II.

Le sens unique est inversé :

rue Princesse Florestine, entre la rue Suffren Reymond et la rue Grimaldi ;

rue de Millo, entre la rue Saige et la rue Terrazzani ;

avenue du Port, de l’amorce de l’avenue de la Quarantaine au rond-point Place d’Armes ;

rue Suffren Reymond, entre la rue Louis Notari et la rue Princesse Florestine ;

rue Saige ;

rue Terrazzani.

Un double sens de circulation est instauré :

rue Grimaldi, entre la rue Suffren Reymond et la Place d’Armes ;

rue Notari, entre la rue Suffren Reymond et la rue Princesse Antoinette.

Stationnement des véhicules

Les axes suivants seront interdits au stationnement à partir du mercredi 8 mai :

avenue Princesse Alice ;

rue Princesse Antoinette ;

avenue de la Madone.

À partir du jeudi 9 mai :

boulevard Albert Ier ;

rue Princesse Antoinette ;

rue Baron Sainte-Suzanne, aire deux-roues devant le n° 3 ;

Place du Casino ;

boulevard Charles III ;

avenue des Citronniers, jusqu’à l’entrée du parking du Métropole ;

avenue de la Costa, entre son n° 3 et l’avenue d’Ostende ;

avenue Princesse Grace, de l’avenue des Spélugues au boulevard Louis II ;

avenue de Grande-Bretagne, entre l’avenue de la Madone et le square Winston Churchill ;

rue Grimaldi ;

allée Guillaume Apollinaire ;

rue des Iris ;

avenue J.-F. Kennedy ;

boulevard Louis II ;

avenue de Monte-Carlo ;

rue Louis Notari ;

avenue d’Ostende ;

avenue du Port, entre la Place d’Armes et la rue Saige ;

avenue de la Quarantaine ;

rue Suffren Reymond ;

avenue des Spélugues ;

passage de la Porte Rouge ;

avenue de Roqueville ;

boulevard de Suisse, entre l’avenue de la Costa et l’avenue de Roqueville.

À partir du vendredi 10 mai :

quai des États-Unis ;

route de la Piscine ;

appontement Jules Soccal ;

Darse Sud ;

rue Louis Auréglia, entre ses n° 3 et 7 ;

avenue de la Costa, entre l’avenue Princesse Alice et l’avenue Henry Dunant ;

avenue Henry Dunant ;

rue Princesse Florestine ;

boulevard des Moulins, côté aval ;

avenue Prince Pierre ;

rue du Rocher.

Circulation des piétons

Les jours des épreuves, les axes suivants seront fermés aux piétons non riverains et non munis de billets ou de laissez-passer délivrés par l’Automobile Club de Monaco :

quai des États-Unis ;

route de la Piscine ;

appontement Jules Soccal ;

Darse Sud ;

quai Albert Ier ;

escalier de la Costa ;

escalier Sainte-Dévote ;

avenue de la Costa, entre son n°3 et l’avenue d’Ostende ;

quai Antoine Ier ;

avenue Princesse Grace, de l’avenue des Spélugues au boulevard Louis II ;

boulevard du Larvotto, entre le rond-point menant à l’avenue de Grande-Bretagne et la rue Louis Aureglia ;

avenue de la Quarantaine.

Station de recharge électrique Monaco On

Les jours des épreuves, les bornes de recharge pour véhicules électriques Monaco ON seront neutralisées :

rue Grimaldi ;

rue Louis Notari ;

quai des États-Unis ;

avenue de la Madone

avenue de la Quarantaine ;

avenue des Ligures.

Circulation des bus urbains de la CAM

Les jours des épreuves, les arrêts suivants ne seront pas desservis…

Ligne n° 1 : Monaco Ville <> Saint-Roman

Aller : « Place d’Armes (avenue du Port) », « Stade Nautique », « Princesse Antoinette », « Kennedy », « Auditorium Rainier III », « Portier », « Spélugues », « Citronniers » et « Place du Casino ».

Retour : « Monte-Carlo (Casino) », « Square Beaumarchais », « Ostende », « Place Sainte-Dévote » et « Princesse Florestine ».

Ligne n° 2 : Monaco Ville <> Jardin Exotique (Parking des Salines)

Aller : « Place d’Armes (avenue du Port) », « Stade Nautique », « Princesse Antoinette », « Ostende », « Terrasses du Casino » et « Square Beaumarchais ».

Retour : « Monte-Carlo (Casino) », « Square Beaumarchais », « Ostende », « Place Sainte-Dévote » et « Princesse Florestine ».

Ligne n° 3 : Fontvieille <> Hector Otto

Aller : « Port de Fontvieille », « Stade Nautique », « Princesse Antoinette », « Place Sainte-Dévote », « Princesse Florestine » et « Place d’Armes ».

Retour : « Place d’Armes (2) » et « Princesse Stéphanie ».

Ligne n° 4 : Fontvieille <> Saint-Roman

Aller : tous les arrêts seront desservis.

Retour : « Place d’Armes (2) » et « Princesse Stéphanie ».

Ligne n° 5 : Hôpital <> Place des Moulins (à la place du terminus Larvotto)

Aller : « Place du Casino », « Spélugues », « Portier », « Grimaldi Forum », « Plages », « Sea Club » et « Larvotto ».

Retour : « Larvotto », « Sea Club », « Plages », « Grimaldi Forum-Villa Sauber », « Portier », « Spélugues », « Citronniers » et « Place du Casino ».

Ligne n° 6 : Fontvieille <> Larvotto

Pas de service.

Ligne express X1 (Jardin Exotique / Parking des Salines <> Place d’Armes)

Pas de service.

Ligne express X2 (Jardin Exotique / Parking des Salines <> Monte-Carlo)

Pas de service.

Ligne express X3 (Larvotto <> Fontvieille)

Pas de service.

Ligne express X4 (Saint-Roman <> Fontvieille)

Pas de service.

Mise en service des navettes spéciales « Circuit » et « Salines »

Cette année, à l’occasion des trois épreuves automobiles, le nouveau Parking des Salines (1790 places), situé à l’entrée Ouest de la Principauté, sera desservi par des navettes mises spécialement à disposition des spectateurs par la CAM.

Gratuites sur présentation du ticket du parking, les « Navettes Circuit » à l’aller et « Navette Salines » au retour relieront toutes les 10 minutes, entre 8h et 20h, ce dernier à l’arrêt situé avenue Albert II à Fontvieille, à quelques minutes à pied du Circuit de Monaco.

Choisir ce parking d’entrée de ville offre ainsi un accès facilité au circuit, permettant d’éviter un trafic dense lié aux épreuves, le tout à des tarifs préférentiels.

Circulation des bus interurbains ZOU!

Les jours des épreuves, les changements suivants sont à prévoir…

Ligne 600 – Sens Monaco/Menton

> Les arrêts « Place d’Armes (Tunnel Serravalle) » et « Princesse Antoinette » ne seront pas desservis ; report des voyageurs à l’arrêt provisoire qui sera mis en place en face de « Place d’Armes » direction Nice.

> Un arrêt de prise en charge et de dépose sera effectué à « Pont Sainte-Dévote ».

Ligne 600 – Sens Nice

> Les arrêts « Monte-Carlo (Casino) », « Sainte-Dévote » et « Place d’Armes » ne seront pas desservis, report aux arrêts de substitution « Crémaillère », « Pont Sainte-Dévote » et « Honoré II ».

Ligne 80 – Sens Monaco/Menton

> L’arrêt « Princesse Antoinette » ne sera pas desservi ; report à « Pont Sainte-Dévote ».

> L’arrêt « Spélugues » ne sera pas desservi ; report à « Office de Tourisme ».

> Les arrêts « Grimaldi Forum » et « Sporting (Bay Hôtel) » ne seront pas desservis ; report à « Place des Moulins ».

Ligne 80 – Sens Aéroport

> Les arrêts « Sporting (Bay Hôtel) » et « Larvotto (Hôtel Méridien) » ne seront pas desservis ; report à « Place des Moulins ».

> Les arrêts « Les Spélugues » et « Monte-Carlo (Casino) » ne seront pas desservis ; report à « Crémaillère ».

> L’arrêt « Place Sainte-Dévote » ne sera pas desservi ; report à « Pont Sainte-Dévote ».

> L’arrêt « Place d’Armes » ne sera pas desservi ; report à « Honoré II ».

Lignes 603/604

Uniquement le 10 mai :

> Sens Monaco : l’arrêt « Place d’Armes » ne sera pas desservi ; report à « Honoré II ».

