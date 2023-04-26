Оценка общей численности населения основана на статистике последней переписи населения в 2016 году.

По данным Монакского института статистики и экономических исследований (IMSEE) на 31 декабря 2022 года численность населения Монако составляла 39 050 человек. Это на 0,01% меньше, чем в 2021 году (39 100 человек).

Из чего складывается эта оценка? IMSEE принимает за базу расчета данные последней переписи населения Монако в 2016 году. Годовая оценка складывается путем последовательного добавления разницы местного и миграционного населения, которая фиксируется Дирекцией общественного порядка и отделом ЗАГС мэрии.

Рынок труда Монако в 5 цифрах

Несколько недель назад IMSEE опубликовал подробный отчет о демографических изменениях в Монако в 2022 году.