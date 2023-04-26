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Численность населения Монако

Автор: Paul Charoy
Опубликовано 26 апреля 2023
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Монакский институт статистики и экономических исследований (IMSEE) оценивает общую численность населения Монако в 39 050 человек. © Поль Шаруа (Paul Charoy) / Monaco Tribune
Автор: Paul Charoy
- 26 апреля 2023

Оценка общей численности населения основана на статистике последней переписи населения в 2016 году.

По данным Монакского института статистики и экономических исследований (IMSEE) на 31 декабря 2022 года численность населения Монако составляла 39 050 человек. Это на 0,01% меньше, чем в 2021 году (39 100 человек).

Из чего складывается эта оценка? IMSEE принимает за базу расчета данные последней переписи населения Монако в 2016 году. Годовая оценка складывается путем последовательного добавления разницы местного и миграционного населения, которая фиксируется Дирекцией общественного порядка и отделом ЗАГС мэрии.

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