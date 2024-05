Formule 1 : Charles Leclerc s’empare des essais libres sur son circuit

Pour cette 81e édition du Grand Prix de Monaco, Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé les meilleurs temps de la deuxième et troisième session des essais libres. Des résultats qui s’annoncent très prometteurs pour l’ultime étape des qualifications.

Serait-ce enfin la bonne année pour que l’enfant du pays fasse retentir son hymne en Principauté ? Pour le savoir, il faudra encore attendre les déterminantes qualifications de cet après-midi. En revanche, on peut déjà dire que cela commence très bien pour le pilote monégasque.

Publicité

Lors des séances d’essais libres une et deux, Charles Leclerc a pu montrer de quoi lui et sa monoplace étaient capables. En bord de piste, la détermination du pilote se faisait nettement ressentir. Dès la première session, Leclerc affichait déjà de très bons temps sur chaque tour, laissant la Red Bull de Max Verstappen à cinq dixièmes derrière lui.

À l’issue de la première journée (vendredi), Leclerc s’est exprimé sur ses performances : « Dans l’ensemble, il semble que nous ayons une bonne voiture pour cette piste et je me sentais assez en confiance avec elle aujourd’hui. Nous devons garder ce rythme en place pour les EL3, car j’ai peut-être pris un peu plus de risques aujourd’hui que d’autres, ce qui a payé en termes de temps au tour. Mais la clé ici, c’est de tout mettre ensemble en qualifications quand tout le monde commence vraiment à repousser les limites »

« Nous avons fait du bon travail dans l’ensemble ce vendredi et nous devons continuer à nous concentrer sur nous-mêmes. C’était une sensation formidable d’être de retour dans la voiture dans les rues de ma ville natale et de ressentir tout le soutien, nous allons tout donner pour faire une bonne qualification demain et j’espère que nous mettrons notre F1 en pole »

Ce vendredi, les derniers résultats affichaient : Charles Leclerc 1’11″278, Lewis Hamilton +0″188, Fernando Alonso +0″475, Max Verstappen +0″535 et Lando Norris +0″675.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali



Aux portes de la pole position

Même résultat et même plaisir pour le Monégasque ce samedi, Leclerc confirme sa domination en réalisant le meilleur temps de cette troisième et dernière session d’essais libres (1’11″369). Derrière lui, le grand Max Verstappen et sa Red Bull à +0″197, Lewis Hamilton à +0″341, Oscar Piastri à +0″532 et Sergio Perez à +0″554.

De quoi conclure cette première étape en beauté avant les redoutables qualifications qui débuteront à 16 heures dans les rues de la Principauté. Moment fatidique à Monaco, puisqu’il est très difficile de doubler sur ce circuit bien particulier.

« J’ai eu deux poles dans le passé ici, mais le résultat le dimanche n’a jamais été celui que je souhaitais. Donc si nous parvenons à nous mettre en pole, ce qui serait le meilleur départ pour dimanche, nous devrons bien nous concentrer dimanche afin de tout mettre en place et enfin remporter cette victoire » commente Charles Leclerc.

Rendez-vous dans moins d’une heure, pour connaître la grille de départ du 81e Grand Prix de Monaco, où l’enfant du Rocher a tout le potentiel pour s’offrir une troisième pole position à la maison, et peut-être même, un premier podium.

Formule 1 : les mots de Charles Leclerc à quatre jours du Grand Prix de Monaco