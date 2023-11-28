Прекрасный подарок постояльцам «Кап Флёри» от Княгини Шарлен

Княгиня Шарлен, известная своей заботой о благополучии животных, посетила дом престарелых «Кап Флёри» совместно с волонтерами и собаками ассоциации Chiens de Cœur - © Эрик Матон / Княжеский дворец

Благотворительный визит Княгини и волонтеров из ассоциации Chiens de Cœur организован в рамках программы, направленной на поддержку одиноких пожилых людей.

В четверг, 23 ноября, жители «Кап Флёри» были приятно удивлены визитом Княгини вместе с волонтерами из ассоциации Chiens de Cœur, которая на протяжении десяти лет использует терапию с животными для помощи пожилым людям.

Княгиня долго общалась с постояльцами дома престарелых «Кап Флёри» — © Эрик Матон / Княжеский дворец

По словам вице-президента ассоциации Сабин Тьенпон (Sabine Thienpont) в интервью Monaco Info, визит Княгини значительно поднял настроение участников мероприятия. «Увидеть радость на лицах людей — вот зачем мы приходим сюда с нашими четвероногими друзьями. Очень приятно, что Княгиня нашла время, чтобы приехать с нами!» — поделилась она.

Веселая прогулка: Княгиня Шарлен с детьми в парке Принцессы Антуанетты

Княгиня долго общалась с постояльцами дома престарелых «Кап Флёри». Особенным подарком для постояльцев стали уникальные фотографии детей Княгини – Наследного принца Жака и Принцессы Габриэллы, которые Шарлен вручила лично каждому.

Княгиня Шарлен лично вручила каждому постояльцу «Кап Флёри» новую фотографию своих детей – © Эрик Матон / Княжеский дворец

Напомним, что Княгиня Шарлен является председателем общества защиты животных Монако (SPA Monaco) и активно занимается проблемами благополучия наших четвероногих друзей.