Прекрасный подарок постояльцам «Кап Флёри» от Княгини Шарлен
Благотворительный визит Княгини и волонтеров из ассоциации Chiens de Cœur организован в рамках программы, направленной на поддержку одиноких пожилых людей.
В четверг, 23 ноября, жители «Кап Флёри» были приятно удивлены визитом Княгини вместе с волонтерами из ассоциации Chiens de Cœur, которая на протяжении десяти лет использует терапию с животными для помощи пожилым людям.
По словам вице-президента ассоциации Сабин Тьенпон (Sabine Thienpont) в интервью Monaco Info, визит Княгини значительно поднял настроение участников мероприятия. «Увидеть радость на лицах людей — вот зачем мы приходим сюда с нашими четвероногими друзьями. Очень приятно, что Княгиня нашла время, чтобы приехать с нами!» — поделилась она.
Княгиня долго общалась с постояльцами дома престарелых «Кап Флёри». Особенным подарком для постояльцев стали уникальные фотографии детей Княгини – Наследного принца Жака и Принцессы Габриэллы, которые Шарлен вручила лично каждому.
Напомним, что Княгиня Шарлен является председателем общества защиты животных Монако (SPA Monaco) и активно занимается проблемами благополучия наших четвероногих друзей.