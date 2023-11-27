Веселая прогулка: Княгиня Шарлен с детьми в парке Принцессы Антуанетты
По случаю Международного дня защиты прав детей супруга Князя вместе со своими детьми приняла участие в различных развлекательных мероприятиях.
Этот праздник был организован Дирекцией по национальному образованию, молодежи и спорту (DENJS) в партнерстве с мэрией Монако. «Все дети имеют право на образование, на игры, на любовь, на медицинское обслуживание и заботу. Поэтому мне хотелось организовать для них спокойный день интересных развлечений», комментирует Изабель Бонналь, генеральный комиссар DENJS в эфире Monaco Info.
Сотни школьников были приглашены на спортивные и творческие мероприятия в присутствии княжеской семьи. Выбранная тема мероприятий – Мадагаскар – позволила познакомить их с мадагаскарским профилакторием, открытым Князем Ренье III, столетний юбилей которого Княжество справляет в этом году.
В мероприятиях участвовала Княгиня Шарлен со своими детьми и Принцесса Каролина – © © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец и Мануель Витали (Manuel Vitali) / Дирекция по связям
В программе – гримерная мастерская, гигантский настольный футбол, квесты и демонстрация дронов. «Дети имеют выбор между различными ателье, они – в кругу друзей, без каких-либо барьеров классов и школ. Они все собрались здесь по одному и тому же поводу», с энтузиазмом отмечает Сандрин Патуа, директор развлекательного центра Князя Альбера II в эфире монакского канала.
Благодаря этим мероприятиям DENJS также рассчитывает собрать пожертвования на обновление профилактория Ренье III, чтобы позволить молодежи из малообеспеченных семей получить высшее образование.