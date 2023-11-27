Веселая прогулка: Княгиня Шарлен с детьми в парке Принцессы Антуанетты

Более 500 школьников младших классов были приглашены на это событие – © Мануель Витали (Manuel Vitali) / Дирекция по связям

По случаю Международного дня защиты прав детей супруга Князя вместе со своими детьми приняла участие в различных развлекательных мероприятиях.

Этот праздник был организован Дирекцией по национальному образованию, молодежи и спорту (DENJS) в партнерстве с мэрией Монако. «Все дети имеют право на образование, на игры, на любовь, на медицинское обслуживание и заботу. Поэтому мне хотелось организовать для них спокойный день интересных развлечений», комментирует Изабель Бонналь, генеральный комиссар DENJS в эфире Monaco Info.

Сотни школьников были приглашены на спортивные и творческие мероприятия в присутствии княжеской семьи. Выбранная тема мероприятий – Мадагаскар – позволила познакомить их с мадагаскарским профилакторием, открытым Князем Ренье III, столетний юбилей которого Княжество справляет в этом году.

В мероприятиях участвовала Княгиня Шарлен со своими детьми и Принцесса Каролина – © © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец и Мануель Витали (Manuel Vitali) / Дирекция по связям

В программе – гримерная мастерская, гигантский настольный футбол, квесты и демонстрация дронов. «Дети имеют выбор между различными ателье, они – в кругу друзей, без каких-либо барьеров классов и школ. Они все собрались здесь по одному и тому же поводу», с энтузиазмом отмечает Сандрин Патуа, директор развлекательного центра Князя Альбера II в эфире монакского канала.

300 детей освоили правила безопасности на воде на семинаре Княгини Шарлен

Благодаря этим мероприятиям DENJS также рассчитывает собрать пожертвования на обновление профилактория Ренье III, чтобы позволить молодежи из малообеспеченных семей получить высшее образование.