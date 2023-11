La Principessa Charlène sorridente con i suoi figli al Parco Principessa Antonietta

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia, la moglie del Sovrano ha partecipato con i suoi figli alle varie attività proposte.

Il pomeriggio di festa è stato organizzato dal Dipartimento dell’Istruzione Nazionale, della Gioventù e dello Sport (DENJS) in collaborazione con il Comune di Monaco. “Tutti i bambini hanno diritto all’istruzione, al gioco, a essere amati, curati e assistiti. Per questo ho voluto organizzare un pomeriggio di svago, per sensibilizzare i bambini senza stressarli”, ha dichiarato a Monaco Info Isabelle Bonnal, Commissario Generale responsabile del DENJS.

Centinaia di studenti sono stati invitati a partecipare ad attività sportive, sensoriali e creative in compagnia della Famiglia Principesca. Il tema scelto, il Madagascar, ha permesso di puntare i riflettori sul preventorio del Madagascar inaugurato dal Principe Ranieri III, di cui quest’anno si celebra il centenario.

La Principessa Charlène ha partecipato all’evento con i Gemelli Principeschi e la Principessa Carolina – © Éric Mathon / Palazzo del Principe e Manuel Vitali / Direzione della Comunicazione

Il programma prevedeva pittura del viso, calcio balilla gigante, una caccia al tesoro e uno spettacolo di droni. “I bambini hanno potuto scegliere tra i diversi laboratori e sono stati in compagnia dei loro amici, senza barriere di classe o di scuola. Si sono uniti tutti per questa causa”, afferma entusiasta Sandrine Patoyt, direttrice del Centro ricreativo Principe Alberto II, sul canale TV monegasco.

Oltre 300 bambini sensibilizzati sul tema annegamento grazie alla Principessa Charlène

Attraverso queste iniziative, il DENJS spera anche di raccogliere donazioni per rinnovare il preventorio Ranieri III e permettere ai bambini più svantaggiati di accedere all’istruzione superiore.