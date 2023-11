La Princesse Charlène tout sourire avec ses enfants au parc Princesse Antoinette

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant, l’épouse du Souverain a participé, avec ses enfants, aux différentes animations proposées.

Cette après-midi festive était organisée par la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports (DENJS) en partenariat avec la Mairie de Monaco. « Tous les enfants ont droit à l’éducation, ont droit de jouer, ont droit d’être aimés, d’être soignés, d’être encadré. Pour toutes ces raisons je souhaitais faire une après-midi récréative pour les sensibiliser sans les stresser », livre Isabelle Bonnal, Commissaire Général chargé de la DENJS sur Monaco Info.

Des centaines d’élèves ont donc été invités à se réunir autour d’activités sportives, sensorielles et créatives en présence de la Famille Princière. Le thème choisi, Madagascar, a permis de mettre en lumière le préventorium de Madagascar inauguré par le Prince Rainier III dont le centenaire est fêté cette année.

Étaient présents la Princesse Charlène avec les Jumeaux Princiers mais aussi la Princesse Caroline – © Éric Mathon / Palais princier et Manuel Vitali / Direction de la Communication

Au programme : maquillage, babyfoot géant, jeu de piste ou encore démonstration de drones. « Les enfants ont le choix de choisir un atelier plutôt qu’un autre, ils sont avec leurs copains, sans barrières de classe ou d’école. Ils se retrouvent tous pour cette cause », s’enthousiasme Sandrine Patoyt, Directrice du Centre de Loisir Prince Albert II, sur la chaîne monégasque.

Via ces actions, la DENJS souhaite également récolter des dons dans le but de rénover le préventorium Rainier III et de permettre aux jeunes les plus modestes d’accéder aux études supérieures.