











Есть ли надежда на возвращение монегаскского языка в Княжество, с недавних пор обязательного для изучения до четвертого класса? Читатели Monaco Tribune высказали свое мнение по этому вопросу. Приводим ваши лучшие комментарии в нашей статье.

Просто диалект или отдельный язык, монегаскский язык является частью культурного наследия Монако, которое необходимо сохранить. Монегаскский язык понемногу возвращается в Княжество. Вот что написала Жоэль, одна из наших читательниц: «Очень важно, чтобы мы сохранили монегаскский язык. (…) Это краеугольный камень нашего Княжества… когда вы находитесь в другой стране, вы учите язык, чтобы интегрироваться». Она также говорит, что хорошо понимает язык и поет гимн, но говорить на монегаскском языке сложнее: «Я смешиваю его с диалектом Дольчеаккуа… Может быть, размещение на улицах лозунгов на монегаскском языке привлекло бы внимание жителей… (…) Viva Münegu!».

Я бы предпочла, чтобы вместо этого дети изучали русский, китайский или испанский

Изучение монегасского языка в школе: хорошая или плохая идея?

Обязательное изучение в школах вызывает скептицизм у некоторых родителей, как например у Ромена: «Очень важно сохранять культуру страны…., однако …. вынужден признать, что ребятишкам сложно одновременно учить французский, английский, монегаскский и итальянский языки, хоть они и впитывают все как губки… Я бы предпочел, чтобы они учили русский, китайский или испанский вместо языка, который используется в Княжестве только для исполнения национального гимна… Учить язык, чтобы потом его забыть… Так себе идея!».

А что думают учителя? Одри преподает монегаскский язык, и для нее, помимо профессионального интереса к сохранению языка, кажется «важным передать «u spìritu d’u paise» = дух страны, культуру, àrima = душу, передать прошлое, которое сформировало сегодняшнее Монако. Речь не идет о впадании в прошлое. Важно, чтобы это обучение стало вектором интеграции, общим звеном для всех детей, проходящих через школы Княжества. Они, в свою очередь, смогут передать эти знания окружающим их людям, и находясь за пределами Монако в будущем, смогут познакомить людей с аутентичным Монако».

В своем комментарии учительница также говорит о гордости, которую она испытывает, когда ученики приветствуют ее на монегаскском языке. Особенно ей приятно получать сообщения от бывших учеников, которые не используют язык в повседневной жизни, но пишут ей все же на монегаскском.

Я помню место у входа в старое Монако, где люди, когда-то играли в петанк и говорили на монегаскском.

Изучение монегаскского языка играет важную роль для сохранения памяти об эпохе

Еще одно преимущество этого обязательного изучения заключается в том, что оно дает семьям возможность говорить на монегаскском языке. Катерина, одна из наших читательниц, вспоминает свое детство: «В семье мы говорили на монегаскском языке. Аббат Франци, будучи моим двоюродным братом, часто приходил к нам в дом. Однако это было очень давно, и в моей памяти сохранилось лишь несколько старинных выражений. Язык и традиции не должны быть утрачены».

Воспоминания, связанные с этим языком, выходят даже за пределы Княжества. Наши итальянские читатели, в частности, делятся с нами историческими воспоминаниями о монегаскском языке. Вот что пишет Пьера: «Я помню место у входа в старое Монако, где люди, когда-то играли в петанк и говорили на монегаскском… Они готовили себе пан баня [прим. ред. традиционный сэндвич, распространенный в Приморских Альпах и в Монако]».

Пьера даже поделилась в своем комментарии фото церковной службы, которая проходила на монегаскском языке.

© Piera Lenzi via Facebook

Анджело, в свою очередь, вспоминает визит Князя, который произвел на него неизгладимое впечатление: «Князь Ренье говорил очень хорошо, по-монегаскски, а когда он приехал в Сан-Ремо, то говорил по-лигурийски».

Может ли язык служить памятью поколений? Ветруньо убежден в этом: «Мы должны сохранять местные языки и диалекты, чтобы не потерять память об эпохе».

Если вы тоже хотели бы выучить язык и внести свой вклад в сохранение наследия Княжества, заходите на сайт Monaco Tribune, где каждый месяц, начиная с ноября, мы будем публиковать уроки монегаскского языка! Ciau!