











Санитарные меры, монегасский язык и робот в классе!

Генеральный комиссар по вопросам образования, молодежи и спорта Изабель Бонналь (Isabelle Bonnal) представила новшества, которые ожидают школы Монако с 6 сентября. Этот учебный год начинается с санитарными мерами, направленными на борьбу с коронавирусом.

Санитарные меры в школах остаются, при этом обучение будет очным. Ученики должны будут соблюдать социальную дистанцию и барьерные меры. Учащиеся с первого класса и старше должны будут носить маски.

В случае заболевания в детском саду, вся группа будет временно закрыта. В начальных школах меры будут приниматься после трех подтвержденных случаев коронавируса. По результатам исследования будет принято решение о необходимости временно закрыть весь класс.

Изабель Бонналь уточнила, что обязательной вакцинации пока нет: «на данный момент мы не вводим вакцинацию для учеников, учителей и персонала».

Робот в классе

В дополнение к «отличным результатам, которые стали заслугой Княжества», комиссар анонсировала ряд нововведений в начинающемся учебном году.

Среди них — внедрение робота «телеприсутствия» для учеников, которые находятся на изоляции. Устройство позволяет учащимся поддерживать связь с одноклассниками во время обучения: «все еще трудно оставаться дома или в больнице».

Изучение языков — это вопрос, который «близок сердцу Изабель Бонналь». Учащиеся в европейских классах смогут изучать математику, физику и химию на английском языке. Помимо этого, ученикам 4-го класса в течение одного часа и пятнадцати минут будут преподавать монегасский язык, «который со временем станет обязательным до конца средней школы».