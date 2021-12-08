Наш журналист Бенуа встретился с Изабель Альбанезе, преподавателем монегасского языка.

Одна из ключевых целей нового учебного года состояла в том, чтобы сделать преподавание монегасского языка обязательным в четвертом классе, а в 2022 году распространить изучение монегасского на третьеклассников. Наш репортер Бенуа поговорил с профессором Изабель Альбанезе (Isabelle Albanese) о происхождении языка и о распространенных выражениях на монегасском.

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