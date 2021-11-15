10 ноября в Библиотеке прошли образовательные и развлекательные мероприятия на тему шахмат и манги.

Основы рисования манги, шахматы, интуиция. Мастер-классы на эти темы предложили читателям Blitz, которые 10 ноября приняли участие в презентации пятого тома манги Седрика Биская (Cédric Biscay). Автор присутствовал на мероприятии в Библиотеке принцессы Каролины вместе со специалистом по интуиции Алексисом Чемпионом (Alexis Champion), экспертом по шахматам Пьером Вильегасом (Pierre Villegas) и дизайнером манги Регисом Пулишчиано (Régis Pulisciano).

Создатели манги пообщались с гостями мероприятия, ответив на их вопросы. В конце мероприятия автор подписал книги фанатам: читатели ушли с презентации со своим экземпляром пятого тома с автографом за два дня до релиза в книжных магазинах, который начался 12 ноября.

© IWA / Shibuya Productions

© IWA / Shibuya Productions

© IWA / Shibuya Productions

Манга Blitz рассказывает о студенте колледжа Томе, который влюбляется в девушку по имени Хармони. Узнав, что она увлекается шахматами, Том решает узнать больше об игре. Ему предстоит серьезно тренироваться и научиться всему с нуля.

Читайте также: Что общего между Гарри Каспаровым, Монако и Японией?