Княжество – в шоке после несчастного случая, унесшего жизнь 17-летнего игрока команды Насьональ 3 БК «Монако» в ночь с 10 на 11 мая.

В субботу вечером команда дивизиона Насьональ 3 БК «Монако» возвращалась со встречи с «Terres Froides», когда произошло немыслимое. Ночью их автомобиль попал в трагическую аварию, в результате которой погиб один из игроков, а еще пять человек – тренер, трое игроков и водитель – получили травмы.

Один из пострадавших находился в «чрезвычайном состоянии», когда его доставили в больницу. По данным местных СМИ, опубликованным вечером в воскресенье, новости об этом пострадавшем скорее обнадёживающие. Тест на алкоголь и наркотики у водителя оказался отрицательным.

Взволнованная реакция Князя Альбера II

Князь Альбер II выразил свои глубокие соболезнования в официальном заявлении: «С глубокой скорбью я узнал о трагическом несчастном случае, произошедшем вчера вечером с членами команды Насьональ 3 БК «Монако». Я хотел бы выразить от себя лично и от имени моей семьи самые искренние соболезнования семье и близким трагически погибшего игрока. Мои мысли – также с ранеными, и я выражаю им свою полную поддержку в это тяжелое время. Я разделяю скорбь всего спортивного сообщества Монако и заверяю тех, кого коснулась эта трагедия, в своей поддержке».

Княжество сплотилось в трауре

БК «Монако» подтвердил трагедию в пресс-релизе: «В этот трагический день президент и члены клуба хотели бы выразить самые искренние соболезнования семье погибшего и его близким. Мы – рядом с раненными, а также со всем персоналом, пострадавшим в этом несчастном случае».

Мэр Монако Жорж Марсан и весь муниципальный совет с волнением восприняли сообщение о несчастном случае с командой Насьональ 3 БК «Монако» и с большой скорбью узнали о смерти одного из игроков. Они – всей душой с семьей, близкими и клубом жертвы. Они также оказывают поддержку пострадавшим.

Идет расследование

В воскресенье, 11 мая, прокуратура Драгиньяна начала расследование по факту непредумышленного убийства и нанесения телесных повреждений, чтобы установить точные обстоятельства происшествия. По данным источников в жандармерии, на которые ссылается агентство AFP, водитель автобуса уснул за рулем.

В память о покойном товарище по команде в это воскресенье вечером перед матчем чемпионата между «Roca Team» и «Бур-ан-Бресс» в зале Гастон Медсен будет соблюдена минута молчания. Это будет момент траура, свидетельствующий о волне потрясения, охватившей всё спортивное сообщество Монако.