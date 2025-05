Deuil et émotion après la mort d’un basketteur de l’AS Monaco lors d’un accident tragique

La Principauté est sous le choc après l’accident mortel qui a coûté la vie à un joueur de 17 ans de l’équipe Nationale 3 de l’AS Monaco Basket, survenu dans la nuit du 10 au 11 mai.

L’équipe Nationale 3 de l’AS Monaco Basket rentrait d’une rencontre disputée contre Terres Froides samedi soir lorsque l’impensable s’est produit. Dans la nuit, leur véhicule a été impliqué dans un tragique accident qui a coûté la vie à l’un des joueurs, tandis que cinq autres personnes – l’entraîneur, trois joueurs et le chauffeur – ont été blessées.

Parmi les victimes, l’une se trouvait en « état d’urgence absolue » au moment de sa prise en charge. D’après les médias locaux ce dimanche en fin de journée, les nouvelles concernant cette personne sont plutôt favorables. Le dépistage alcoolémie et stupéfiants s’est révélé négatif pour le conducteur.

La réaction émue du Prince Albert II

Le Prince Albert II a exprimé sa profonde émotion dans un communiqué officiel : « J’ai appris avec une profonde tristesse l’accident tragique survenu cette nuit impliquant l’équipe nationale 3 de basketball de l’AS Monaco. Je tiens à exprimer, en mon nom personnel et au nom de ma Famille, mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches du joueur tragiquement disparu. Mes pensées accompagnent également les blessés et leur exprime tout mon soutien dans cette épreuve. Je m’associe à la peine de toute la communauté sportive monégasque et assure de mon soutien les personnes touchées par ce drame.«

La Principauté unie dans le deuil

L’AS Monaco Basket a confirmé le drame dans un communiqué : « Dans ces dramatiques circonstances, le Président et les membres du Club tiennent à présenter leurs plus sincères condoléances à la famille du disparu ainsi qu’à ses proches. Et se tiennent aux côtés des blessés mais aussi de l’ensemble de l’effectif, touché par cet événement.«

Le Maire de Monaco, Georges Marsan, et l’ensemble du Conseil Communal ont appris avec émotion l’accident impliquant une équipe de basket de l’AS Monaco et avec une grande tristesse l’annonce de la disparition de l’un des joueurs. Toutes leurs pensées accompagnent la famille, les proches et le club de la victime. Ils adressent aussi leur soutien aux personnes blessées.

Une enquête judiciaire en cours

Une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte ce dimanche 11 mai par le parquet de Draguignan, cherchant à établir les circonstances exactes de l’accident. Le chauffeur du bus se serait endormi au volant, selon les sources gendarmerie citées par l’AFP.

En hommage à leur coéquipier disparu, une minute de silence est observée ce dimanche soir avant la rencontre de Betclic Elite entre la Roca Team et Bourg-en-Bresse à la salle Gaston Médecin. Un moment de recueillement qui témoigne de l’onde de choc traversant toute la communauté sportive monégasque.