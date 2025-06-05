Монако и «черный список» ЕС: Пьер-Андре Кьяппори отвечает на слухи и критикует «экстремистскую журналистику»

Министр финансов и экономики Монако Пьер-Андре Кьяппори выступил с резким опровержением информации о якобы возможном включении княжества в так называемый европейский «черный список». Он назвал такие заявления «нереалистичными» и обрушился с критикой на статью, которая, по его словам, была написана «в крайне экстремистском духе».

Выступая перед представителями Монегасской ассоциации финансовых услуг (AMAF), министр не стал обходить острые углы и прямо указал на источник шумихи: «После публикации статьи в конфиденциальном документе — статьи, написанной в абсолютно экстремистском тоне — я, честно говоря, даже не знаю, считать это дилетантством или осознанным желанием навредить», — заявил он.

Кьяппори особенно возмутило использование выражения «черный список», которое, по его мнению, полностью вводит в заблуждение.

«Это явная путаница с черным списком стран, не соблюдающих налоговые нормы — механизмом, который вообще никак не связан с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег», — объяснил министр.

«Почти автоматический» процесс

Пьер-Андре Кьяппори объяснил, как на самом деле работает механизм включения стран в европейский список. По его словам, этот процесс «обновляется регулярно и практически автоматически», следуя изменениям в так называемом «сером списке» — перечне стран, находящихся под усиленным контролем со стороны ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Министр подчеркнул, что Европейский союз просто следует за решениями ФАТФ: «Если ФАТФ вносит страну в свой серый список, то Европейский союз, как правило, автоматически включает её и в свой список», — объяснил он. — «Исключение составляют только страны, которые сами входят в ЕС».

Эмоциональная реакция на «некачественную журналистику»

Больше всего Пьера-Андре Кьяппори удивило даже не содержание самой статьи, которую он охарактеризовал как «пример недобросовестной журналистики» с «низким качеством информации и явным стремлением к сенсации», а то, что её перепечатали серьёзные и уважаемые издания.

«Но больше всего меня удивило, что ряд авторитетных газет, в том числе Les Échos, повторили термин «черный список». А это полностью искажает реальность», — добавил он.

Оптимизм в отношении будущего

Несмотря на весь шум в прессе, Пьер-Андре Кьяппори сохраняет спокойствие и верит в здравый исход ситуации: «Мы надеемся, что если Монако действительно окажется в европейском списке, то и выход из него произойдёт автоматически — так же, как и включение», — сказал он. Он также напомнил, что Монако получает положительные оценки, в том числе от ОЭСР, которая считает Княжество «очень хорошим учеником».

Это заявление прозвучало всего за несколько дней до государственного визита Эмманюэля Макрона — в тот момент, когда Монако стремится продемонстрировать реальные достижения в борьбе с отмыванием денег.