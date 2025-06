Monaco et la « liste noire » européenne : Pierre-André Chiappori dénonce un « journalisme extrémiste »

Le Ministre des Finances et de l’Economie Pierre-André Chiappori a vigoureusement réfuté les rumeurs d’une inscription punitive de Monaco sur une prétendue « liste noire » européenne, qualifiant ces allégations de « surréalistes » et dénonçant un article « écrit sur un ton tout à fait extrémiste« .

S’exprimant devant les professionnels de l’Association Monégasque des Activités Financières (AMAF), Pierre-André Chiappori a directement ciblé l’article à l’origine de la polémique : « Suite à la publication, dans une feuille confidentielle d’un article écrit sur un ton tout à fait extrémiste dont je ne sais s’il faut l’attribuer à de l’amateurisme ou à une volonté de nuire », a-t-il déclaré sans détour.

Le ministre a particulièrement critiqué l’usage du terme « liste noire », qu’il juge « complètement faux ». Selon lui, cette expression relève d’une « confusion avec la liste noire des pays qui ne sont pas conformes du point de vue fiscal », un mécanisme qui « évidemment n’a rien à voir avec le GAFI ».

Un processus « quasi automatique »

Pierre-André Chiappori a tenu à rappeler le mécanisme réel derrière cette éventuelle inscription : « La liste européenne est mise à jour de façon régulière et de façon quasi automatique pour faire suite aux évolutions de la liste dite grise, c’est-à-dire les pays en surveillance renforcée du GAFI ».

Le ministre a souligné que « la décision qui pourrait venir de l’Union européenne serait la conséquence automatique de cette décision du GAFI », précisant qu’il y a « systématiquement mise sur la liste européenne des pays qui rentrent dans liste grise du GAFI, à l’exception évidemment des pays membres de l’Union européenne ».

Une réaction épidermique face au « mauvais journalisme »

Ce qui a le plus surpris Pierre-André Chiappori n’est pas tant l’article initial, qu’il qualifie d’« exemple de mauvais journalisme » caractérisé par « la qualité des informations, doublée d’une volonté de sensationnalisme », mais plutôt sa reprise par des médias de référence.

« Ce qui m’avait plus surpris, c’est qu’un certain nombre de journaux de qualité, en particulier Les Échos et repris ce terme de liste noire qui est pour le coup complètement faux », a-t-il déploré.

Optimisme affiché pour l’avenir

Malgré cette tempête médiatique, le Ministre des Finances et de l’Economie reste confiant quant à l’évolution de la situation monégasque. « Nous espérons que la sortie de la liste européenne, si nous devions y rentrer, serait aussi automatique », a-t-il conclu, rappelant que Monaco bénéficie d’évaluations favorables, notamment de l’OCDE qui considère la Principauté « plutôt comme de très bons élèves ».

Cette mise au point intervient à quelques jours de la visite d’État d’Emmanuel Macron, dans un contexte où Monaco s’efforce de démontrer ses progrès en matière de lutte contre le blanchiment.