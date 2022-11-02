Несколько дней назад Княгиня также опубликовала фотографию княжеских близнецов в школьной форме.

Монако достойно отпраздновало День всех святых. За играми, кружками и вечеринками для более взрослых – дети Княжества отпраздновали канун Дня всех святых как положено. Наследный принц Жак и принцесса Габриелла не стали исключениями из правил и нарядились в свои самые красивые костюмы, запечатленные Княгиней Шарлен.

Княгиня опубликовала колдовскую фотографию на своей страничке в Instagram с подписью «Happy Halloween!». На фотографии наследный принц Жак одет в элегантный костюм вампира и держит в руках изящную трость. Лицо – в белом макияже с кровавыми потеками по краям рта.

Принцесса Габриелла выбрала костюм тыквы: оранжевое платье, зеленые колготы, огненно-рыжие волосы со стильным ободком. На щеках – два небольших шрама, напоминающих коварную улыбку тыквы.

© Instagram hshprincessecharlene

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 13 монегасских слов, чтобы отметить наступление осени и Хэллоуина

Княжеские дети позировали на черно-оранжевом фоне с паутинами. Фотография вызвала многочисленные отклики в сети с одобрениями костюмов близнецов.

Несколькими днями раньше Княгиня Шарлен опубликовала еще одну фотографию близнецов – на этот раз более серьезную – на которой они оба одеты в школьную форму FANB.

© Instagram hshprincessecharlene

Эту фотографию с улыбающимися и дружными детьми Княгиня Шарлен подписала «Growing so fast» (пер.: «Они так быстро растут!»). И тут пользователи сети не поскупились на комплименты близнецам. Они даже спорили, кто из детей больше похож на Князя Альбера II, а кто больше на Княгиню.