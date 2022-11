Il s’agit en réalité d’un doctorat honoris causa attribué en reconnaissance des engagements importants du Prince en faveur de l’environnement.

Le Prince ne suivait pas un parcours universitaire en parallèle de ses activités princières, mais ce titre honorifique lui a été remis en même temps que le diplôme de docteur pour ses connaissances et son engagement envers la préservation de la biodiversité, le développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique. Le Souverain a ainsi ajouté une corde à son arc en devenant docteur honoris causa en sciences forestières et environnementales.

Le Prince a reçu la certification des mains du recteur de l’Université méditerranéenne de Reggio de Calabre, Giuseppe Zimbalatti, alors que le Souverain est actuellement en déplacement dans le sud de l’Italie pour découvrir des « Sites Historiques Grimaldi ».

© Gaetan Luci / Palais princier

Pour la cérémonie, le Prince a donc revêtu la traditionnelle toge des doctorants puis, après les allocutions du recteur et du Président de la région, Roberto Occhiuto, le Souverain a exprimé son émotion de recevoir cette distinction honorifique. Le Prince Albert II en a également profité pour remercier l’Université Méditerranéenne de Reggio de Calabre.

Le doctorat lui a ensuite été remis dans l’Aula Magna et le Prince a été invité à fêter l’évènement avec un apéritif en présence des autorités académiques, publiques, régionales et locales ainsi que de la délégation monégasque.

LIRE AUSSI : Fondation Princesse Grace : le Couple Princier en soutien aux jeunes artistes