Si tratta di una laurea honoris causa conferita come riconoscimento per l’importante impegno del Principe nella salvaguardia dell’ambiente.

No, il Principe non ha intrapreso una carriera accademica in parallelo ai suoi impegni principeschi. Il titolo onorifico, infatti, gli è stato conferito insieme alla laurea per le conoscenze e l’impegno mostrati nella salvaguardia della biodiversità, nello sviluppo sostenibile e nella lotta al riscaldamento globale. Il Sovrano ha così aggiunto un’altra freccia al suo arco, diventando dottore honoris causa in scienze forestali e ambientali.

Il Principe ha ricevuto la certificazione dal rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, durante il suo viaggio nel Sud Italia, tutt’ora in corso, alla scoperta dei “Siti storici Grimaldi”.

© Gaetan Luci / Palazzo del Principe

Per la cerimonia, il Principe ha indossato la tradizionale toga dei laureandi e, dopo i discorsi del Rettore e del Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, il Sovrano ha espresso la sua emozione nel ricevere questa onorificenza. Il Principe Alberto II ha anche colto l’occasione per ringraziare l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

La cerimonia di consegna della laurea si è tenuta nell’Aula Magna e il Principe è stato invitato a festeggiare l’evento con un aperitivo in compagnia di autorità accademiche, pubbliche, regionali e locali e della delegazione monegasca.

